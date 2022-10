Hasta donde se sabe, la artista sufrió un desmayo, cayó al piso, pero en ese instante nadie sabía lo que pasaba, incluso se puede sospechar que creyeron en algún momento que era parte del número, pero, nadie se imaginó que no fue actuado, al menos, así lo expresó la accidentada artista de televisión, se informó sobre la noticia de actriz María desmaya en televisión.

Incluso, todo parecía ser actuado, ya que la artista, junto a sus compañeros, se presentaron en el matutino para presentar su nuevo espectáculo, sin embargo, no todo salió como esperaban, pues lejos de terminar de pie y con un gran orgullo, todo se puso feo y tuvieron que ‘cortar’ el programa.

Todo lo que parecía sería un día de entretenimiento, con buenas noticias y buen humor, se tornó en preocupación y momentos de angustia por parte de los conductores y los demás invitados quienes no daban crédito a lo que veían, tanto que tardaron segundos en creer que lo que veían era cierto.

La actriz colombiana conocida como María no tuvo su mejor día y se desmaya en pleno programa de televisión, por lo que causó preocupación entre los conductores y sus seguidores que la vieron durante la transmisión en vivo en el show de Día a Día de caracol Tv, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de People en Español .

En eso la conductora mandó a corte, mientras auxiliaban a la artista, pero ya después de unos minutos que se reestableció, ella misma explicó qué ocurrió: "Estos son gajes del oficio, los artistas vivimos en un trajín todo el tiempo. No había desayunado, esto es un menaje para todos, que hay que cuidarse y alimentarse bien…". Para ver el video haz click aquí .

Tras caer de espaldas, la actriz quedó inconsciente y una de las conductoras se acercó para brindarle ayuda, pero al ver que no respondía, solicitó el auxilio del staff, mientras sus demás compañeros de show se acercaron y otros invitados permanecieron a la expectativa, pues no podían creer lo que había sucedido.

Luego, la artista comentó cómo terminó: “En el momento que di la última nota y entregué todo de mí, se me fueron las luces y cuando abrí los ojos estaba en el piso”. Ante ellos, dejó claro que se encuentra en buen estado de salud, sin embargo, el susto para los presentes y los televidentes no se los quita nadie.

¿QUÉ DICEN LOS FANS?

De inmediato los fans y seguidores comenzaron a criticar y cuestionar que otros presentes no hicieran nada de inmediato: “Carolina Cruz como una tapia y Mr Black ni se inmutó… La solidaridad de los colombianos a flor de piel; menos mal la presentadora Soto reaccionó como es debido para ayudar”.

Alguien más comentó sobre la reacción: “Parece es que ellos (Carolina y el señor) no creían al principio, pero luego, si se dieron cuenta de que era real, una reacción lenta, pero, pues todos no reaccionamos igual, creo que las personas más humanas y empáticas son las que más rápido lo hacen” y “¿Y qué esperaban ustedes de Carolina Cruz? Ella es así, de hecho, es un ser que no es de mi agrado por lo mala persona que es.”. Archivado como: Actriz María desmaya televisión