Uno de los ex colaboradores del Cártel de Sinaloa líderados por Joaquín “El Chapo” Guzmán y su mano derecha Ismael Zambada, participó como testigo cooperante en uno de los juicios contra el capo oriundo de Badiraguato. Además contó detalles sobre la violencia psicológica que sufría, él es el narco colombiano al que “El Mayo Zambada” llamó miedoso.

“El Mayo” le dijo que asesinó a uno de sus amigos

A raíz de esto Cifuentes decidió realizarle un espléndido regalo al líder del Cártel de Sinaloa, para que viajara decentemente y de la manera más cómoda posible. Se trataba de un helicóptero completamente equipado para que fuera de uso exclusivo.

Meses más tarde, cuando ya existía un vinculo mayor entre el narco colombiano y “El Chapo”, Jorge se atrevió a preguntarle una inquietud que tenía, sobre si sabía quien había matado a uno de sus amigos y ex socios apodado “Robachivas”. Guzmán Loera le respondió que no lo sabía pero que lo ayudaría a saberlo. Tiempo después “El Chapo” organizó un encuentro entre Jorge, “El Mayo” y él para aclarar la duda. Tras plantearle la situación a “El Mayo” el testigo contó que este sólo le respondió de forma fría: “Yo maté a tu socio, ¿piensas hacer algo al respecto?” y “Si ese hombre volviera a nacer lo volvería a matar. Contigo no tengo nada, vamos a trabajar”.