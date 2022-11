Will Smith rompe silencio. Uno de los momentos más épicos en este 2022, fue lo sucedido en la 94a entrega de los Premios de la Academia, cuando el actor Will Smith abofeteó al comediante Chris Rock en pleno escenario . Esto ocurrió luego de que el protagonista de “Son Como Niños” le hiciera una broma a su esposa Jada Pinkett Smith sobre su calva cabellera.

Le ofreció disculpas a Chris Rock

La crisis tras el incidente en la ceremonia continuó el día anterior cuando la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas condenó el ataque cometido por Smith en el escenario y dijo que comenzaría una investigación al respecto. Horas después Smith publicó una disculpa más sentida que la que dijo durante su discurso de agradecimiento, en el que notablemente no se disculpó con Rock.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva”, dijo Smith. “Mi comportamiento de anoche en los Premios de la Academia es inexcusable. Los chistes a costa mía son parte de mi trabajo, pero un chiste sobre la enfermedad de Jada fue demasiado para mí como para soportarlo y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y estuve mal. Estoy avergonzado por mis acciones que no son representativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”. Con información de la Agencia Efe, AP y BBC. Archivado como: Will Smith rompe silencio. PARA VER LA ENTREVISTA DA CLICK AQUÍ .