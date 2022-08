Fue a través del portal de Daily Mail donde reseñaron que el protagonista de ‘En busca de la felicidad’ se le vio por primera vez junto a su esposa y según los reportes el actor tenía una gran sonrisa plasmada en su rostro, esto quizá después de la tranquilidad que le dejó el disculparse con Chris Rock mediante redes sociales ante lo ocurrido en la gala de los Oscar 2022. Archivado como: Will Smith esposa Jada.

Mientras su esposo se rehabilitaba, Jada asistió completamente sola a la inauguración del Centro de Artes Escénicas Rhimes en Los Ángeles, California, pero no fue hasta hace poco que lograron captar a la pareja juntos luego de que Will Smith concluyera sus sesiones dentro del centro donde se internó él mismo.

Ante esto el actor de Hollywood había estado en un centro de rehabilitación para meditar lo ocurrido, en este tiempo varios rumores sobre una separación entre ambas celebridades no tardó en hacer presencia en todo internet, las especulaciones crecieron aún más cuando Jada Pinkett hizo su primera aparición pública totalmente sola.

Will Smith esposa Jada. Gran controversia fue la que se generó desde que Will Smith protagonizó semejante bofetada al comediante Chris Rock luego de que este lanzara una broma pesada hacía la esposa del actor, desde entonces cosas complicadas han sucedido en la vida del protagonista de ‘Soy Leyenda’, luego de un tiempo se le ha visto a la estrella de Hollywood por primera vez junto a Jada Pinkett desde ese incómodo momento en la gala.

El pasado 29 de julio fue que la estrella de Hollywood compartió un video en su perfil de Instagram donde aseguraba que estaba "profundamente arrepentido" y aceptó que su "comportamiento era inaceptable". Y fue este sábado 13 de agosto que se le pudo ver con el mejor humor disfrutando del tiempo junto a su esposa mientras se encontraban en Malibú.

Según el diario citado, la feliz pareja compartía de un paseo juntos y estos fueron captados por los medios al momento de hacer una parada para comer algo en Nobu en Malibú durante el pasado sábado. Finalmente se les pudo ver juntos desde la tremenda bofetada que Will Smith protagonizó el pasado mes de marzo.

La estrella de 'Hombres de negro' añadió una gorra azul marino para protegerse los ojos del sol brillante cuando salían del restaurante. Justamente ahí fue que algunos medios pudieron captarlo junto a Jada quien también lucía un look de lo más casual usando un overol negro, una camisa de franela estampada amarrada en su cintura, un par de gafas de sol amarillas, un par de aretes plateados que hacían juego con un brazalete del mismo tono.

Con un look de lo más simple, fue que Will Smith logró ser captado por los medios locales disfrutando de una tarde con Jada Pinkett, con una playera tipo polo en tono azul marino acompañada de un pantalón de vestir en un tono similar y un par de tenis blancos, el actor de Hollywood logró ser visto en público desde la bofetada.

Will Smith se centra en el ojo del huracán nuevamente

En las imágenes que fueron compartidas a través de la página web de Daily Mail, se puede ver a Will Smith con una gran sonrisa mientras los paparazzi tomaban fotos y, en un momento, incluso levantó un signo de paz mientras seguía caminando junto a su esposa quien parecía irse sosteniendo del pantalón de su esposo.

Luego de que se percataran de que estaban siendo fotografiados, la pareja se dirigió de inmediato a su vehículo para salir lo más pronto posible del lugar. Sin duda alguna el tema de la gran bofetada de Will Smith a Chris Rock no dejará de estar en la mira (por el momento) y los medios seguirán asechando al querido actor.