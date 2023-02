No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, dice el refrán, y en agosto del 2022 un juez en el Condado de Dallas informó a Wesley Ruiz la fecha de su ejecución. En la mañana de éste miércoles 1 de febrero del 2023 el reo despertó en su celda de la Unidad Polunsky, en donde viven los reos condenados a muerte, en Livingston, Texas.

Fue durante una persecución en marzo de 2007 , cuando Ruiz escapaba de las autoridades, tras haber sido localizado conduciendo un vehículo aparentemente robado. El cabo senior de la policía de Dallas, Mark Nix, trató de romper la ventana del pasajero del vehículo después de que terminó la persecución y que Ruiz disparó un tiro, según la Agencia The Associated Press .

Trataron de detener la ejecución

A través de la cuenta de Twitter de Death Row Watcher, estuvieron informando sobre la ejecución del criminal Wesley Ruiz: “#WesleyRuiz is now scheduled to be executed in #Texas”, dice uno de los posts compartidos momentos antes de inyectar la sustancia al delincuente.

Menos de dos horas antes de la ejecución programada de Ruiz para el miércoles por la noche en la penitenciaría estatal de Huntsville, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó una apelación de sus abogados. ” La #CorteSuprema de #EstadosUnidos ha denegado la solicitud de #WesleyRuiz para una suspensión de la ejecución y una petición de certiorari. Su ejecución procederá a tiempo a las 6 pm CST”, escribieron en un tuit. Archivado como: Wesley Ruiz inyección letal