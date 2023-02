Wesley Ruiz está programado para ser ejecutado en Texas por matar a un policía.

El reo recibirá la inyección letal a las 6:00 de la tarde del miércoles 1 de febrero del 2023.

Ruiz está en el ‘Corredor de la Muerte’ desde 2008 condenado por su brutal crimen.

Wesley Ruiz despertó éste miércoles con la certeza de enfrentar su último día de vida pues recibirá su sentencia a la pena de muerte en Texas. El reo Wesley Ruiz, de 43 años, deberá entrar a la cámara de ejecución en la Walls Unit, en Huntsville, Texas, para cumplir su sentencia por el asesinato a balazos de un policía en Dallas.

El condenado Wesley Lynn Ruiz, su nombre completo, está en el ‘Death Row’ (Pasillo de la muerte) desde el 16 de julio del 2008 esperando a que su cumpla su sentencia por el asesinato a balazos del oficial de policía Mark Nix en medio de una persecución en 2007 y la cual acabó con el brutal crimen a tiros.

Wesley Ruiz está a unas horas de ser ejecutado en Texas

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, dice el refrán, y en agosto del 2022 un juez en el Condado de Dallas informó a Wesley Ruiz la fecha de su ejecución. En la mañana de éste miércoles 1 de febrero del 2023 el reo despertó en su celda de la Unidad Polunsky, en donde viven los reos condenados a muerte, en Livingston, Texas.

Guardias del Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ, por sus siglas en inglés) llevarán al medio día de éste miércoles a Wesley Ruiz desde la Unidad Polunsky hasta la Unidad Walls para que aguarde a que lleguen las 6:00 de la tarde cuando deberá enfrentar su ejecución por inyección letal. Antes deberá dejar su celda limpia.