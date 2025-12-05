Venezuela recibe 259 repatriados mientras aumenta tensión con Estados Unidos

Llegan 259 repatriados venezolanos

Vuelos continúan pese a tensiones

Caracas rechaza postura estadounidense

Segun informa la agencia EFE, Un vuelo proveniente de México llegó a Maiquetía con 259 migrantes venezolanos repatriados, en medio de tensiones diplomáticas crecientes relacionadas con decisiones estadounidenses recientes.

El Ministerio de Interior informó que viajaban setenta y seis hombres, setenta y nueve mujeres y ciento cuatro niños a bordo del avión operado por la aerolínea estatal Conviasa.

Este vuelo forma parte del plan estatal Vuelta a la Patria, representando el viaje número noventa y seis ejecutado durante el año según cifras oficiales difundidas públicamente.

La llegada del vuelo de repatriación Venezuela ocurre mientras se registran cancelaciones aéreas y preocupaciones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, aumentando tensiones bilaterales significativas.

Repatriaciones continúan bajo el plan Vuelta a la Patria

Durante esta semana arribaron otros dos vuelos de repatriados, incluyendo uno desde México con trescientos cuatro migrantes y otro desde Estados Unidos con doscientos sesenta y seis ciudadanos.

El canciller venezolano Yván Gil informó que dieciocho mil trescientos cincuenta y cuatro venezolanos han retornado este año como parte del programa estatal impulsado por el Gobierno.

Estas operaciones reflejan un incremento notable en las repatriaciones gestionadas oficialmente, destacando la continuidad del plan pese a tensiones políticas y dificultades logísticas internacionales.

Los vuelos del programa siguen activos, atendiendo a ciudadanos en situación vulnerable que decidieron solicitar retorno asistido ante condiciones migratorias adversas en distintos países del continente.