Venezuela recibe 259 repatriados mientras aumenta tensión con Estados Unidos
Publicado el 12/04/2025 a las 21:09
- Llegan 259 repatriados venezolanos
- Vuelos continúan pese a tensiones
- Caracas rechaza postura estadounidense
Segun informa la agencia EFE, Un vuelo proveniente de México llegó a Maiquetía con 259 migrantes venezolanos repatriados, en medio de tensiones diplomáticas crecientes relacionadas con decisiones estadounidenses recientes.
El Ministerio de Interior informó que viajaban setenta y seis hombres, setenta y nueve mujeres y ciento cuatro niños a bordo del avión operado por la aerolínea estatal Conviasa.
Este vuelo forma parte del plan estatal Vuelta a la Patria, representando el viaje número noventa y seis ejecutado durante el año según cifras oficiales difundidas públicamente.
La llegada del vuelo de repatriación Venezuela ocurre mientras se registran cancelaciones aéreas y preocupaciones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, aumentando tensiones bilaterales significativas.
Repatriaciones continúan bajo el plan Vuelta a la Patria
Durante esta semana arribaron otros dos vuelos de repatriados, incluyendo uno desde México con trescientos cuatro migrantes y otro desde Estados Unidos con doscientos sesenta y seis ciudadanos.
El canciller venezolano Yván Gil informó que dieciocho mil trescientos cincuenta y cuatro venezolanos han retornado este año como parte del programa estatal impulsado por el Gobierno.
Estas operaciones reflejan un incremento notable en las repatriaciones gestionadas oficialmente, destacando la continuidad del plan pese a tensiones políticas y dificultades logísticas internacionales.
Los vuelos del programa siguen activos, atendiendo a ciudadanos en situación vulnerable que decidieron solicitar retorno asistido ante condiciones migratorias adversas en distintos países del continente.
Vuelo de repatriación Venezuela coincide con tensiones bilaterales
La llegada de los vuelos ocurre tras declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que el espacio aéreo venezolano debía considerarse completamente cerrado, generando profunda reacción gubernamental.
Caracas rechazó con contundencia estas afirmaciones, calificándolas como inaceptables, especialmente considerando que ambas naciones mantienen acuerdos específicos relacionados con repatriación desde enero pasado.
El Gobierno venezolano aseguró que Estados Unidos suspendió unilateralmente vuelos de migrantes, aunque autoridades estadounidenses no confirmaron públicamente dicha suspensión en sus comunicaciones oficiales.
El anuncio del vuelo de repatriación Venezuela se produjo dentro de este ambiente de incertidumbre diplomática, marcado por acusaciones cruzadas y tensiones crecientes entre ambos gobiernos.
Cruce diplomático tras declaraciones de Trump sobre el espacio aéreo
El Ministerio de Transporte venezolano informó el martes que autorizó vuelos de Eastern Airlines tras recibir una solicitud directa de la administración del presidente Donald Trump.
Estos vuelos aterrizan regularmente en Venezuela dos veces por semana, específicamente los días miércoles y viernes, como parte del acuerdo operativo de repatriación vigente.
La autorización se dio a pesar de tensiones políticas persistentes y sin relaciones diplomáticas formales entre Venezuela y Estados Unidos desde el año dos mil diecinueve.
Ambas partes enfrentan crecientes desacuerdos sobre movilidad aérea, especialmente tras las declaraciones presidenciales que incrementaron incertidumbre respecto al futuro operativo de estos vuelos.
Reacciones venezolanas y efectos del despliegue militar estadounidense
El despliegue militar estadounidense en el Caribe ha intensificado tensiones con Caracas, siendo defendido por la Casa Blanca como estrategia para combatir drogas provenientes desde Latinoamérica.
El Gobierno venezolano considera este despliegue una amenaza directa y lo interpreta como un posible intento de propiciar un cambio político dentro del país sudamericano.
Estas tensiones influyen en las operaciones aéreas y acuerdos bilaterales, complicando coordinación futura para vuelos de repatriación y procedimientos administrativos migratorios importantes.
Mientras continúan estos desafíos, Venezuela asegura mantener activo el plan Vuelta a la Patria, facilitando retornos para ciudadanos vulnerables afectados por coyunturas migratorias internacionales diversas.