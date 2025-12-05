Trump impulsará un nuevo Gobierno para Gaza este diciembre

Trump prepara gobierno provisional

Gaza tendrá ejecutivo tecnocrático

Junta internacional supervisará transición

Segun informa la agencia EFE, Donald Trump planea anunciar antes de Navidad la composición del nuevo Gobierno para Gaza, como parte de la segunda fase del plan de paz firmado en octubre.

Según Axios, este anuncio busca acelerar la transición política en la Franja y consolidar un modelo administrativo alternativo sin la presencia de Hamás dentro del territorio.

La segunda fase del acuerdo contempla crear un gobierno tecnocrático compuesto por palestinos con experiencia profesional, evitando incluir miembros afiliados a Hamás, Fatah u otros partidos tradicionales palestinos.

Funcionarios estadounidenses informaron que el Ejecutivo estará formado por entre doce y quince palestinos seleccionados por su experiencia administrativa, incluyendo residentes actuales y otros que regresarán a Gaza.

Detalles del plan y nuevo ejecutivo tecnocrático

Los candidatos considerados tienen antecedentes en gestión y negocios, lo que permitiría estructurar un gobierno tecnocrático enfocado en reconstrucción institucional sin participación de facciones políticas tradicionales presentes históricamente.

La propuesta busca priorizar independencia técnica, profesionalización administrativa y evitar influencias partidistas internas, elementos considerados esenciales para estabilizar la Franja en esta nueva fase planteada.

El Ejecutivo recién formado trabajará bajo supervisión directa de la Junta de Paz, un organismo internacional presidido por Trump y compuesto por líderes árabes y occidentales.

La Junta tendrá capacidad de decisión estratégica y orientación política, asegurando que cada medida implementada cumpla con el plan de paz impulsado desde octubre por Estados Unidos.