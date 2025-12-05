Trump impulsará un nuevo Gobierno para Gaza este diciembre
Publicado el 12/04/2025 a las 20:37
- Trump prepara gobierno provisional
- Gaza tendrá ejecutivo tecnocrático
- Junta internacional supervisará transición
Segun informa la agencia EFE, Donald Trump planea anunciar antes de Navidad la composición del nuevo Gobierno para Gaza, como parte de la segunda fase del plan de paz firmado en octubre.
Según Axios, este anuncio busca acelerar la transición política en la Franja y consolidar un modelo administrativo alternativo sin la presencia de Hamás dentro del territorio.
La segunda fase del acuerdo contempla crear un gobierno tecnocrático compuesto por palestinos con experiencia profesional, evitando incluir miembros afiliados a Hamás, Fatah u otros partidos tradicionales palestinos.
Funcionarios estadounidenses informaron que el Ejecutivo estará formado por entre doce y quince palestinos seleccionados por su experiencia administrativa, incluyendo residentes actuales y otros que regresarán a Gaza.
Detalles del plan y nuevo ejecutivo tecnocrático
Los candidatos considerados tienen antecedentes en gestión y negocios, lo que permitiría estructurar un gobierno tecnocrático enfocado en reconstrucción institucional sin participación de facciones políticas tradicionales presentes históricamente.
La propuesta busca priorizar independencia técnica, profesionalización administrativa y evitar influencias partidistas internas, elementos considerados esenciales para estabilizar la Franja en esta nueva fase planteada.
El Ejecutivo recién formado trabajará bajo supervisión directa de la Junta de Paz, un organismo internacional presidido por Trump y compuesto por líderes árabes y occidentales.
La Junta tendrá capacidad de decisión estratégica y orientación política, asegurando que cada medida implementada cumpla con el plan de paz impulsado desde octubre por Estados Unidos.
Gobierno para Gaza será supervisado internacionalmente
La Junta de Paz contará con un equipo ejecutivo integrado por figuras destacadas, incluyendo al ex primer ministro británico Tony Blair y asesores cercanos a Trump provenientes de la Casa Blanca.
Entre los asesores mencionados por Axios se encuentran Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes tendrán funciones relevantes en la supervisión y coordinación política del nuevo Gobierno.
Este grupo de liderazgo internacional garantizará el cumplimiento del acuerdo, la aplicación de políticas de transición y el avance en temas diplomáticos vinculados al proceso.
La Junta busca asegurar estabilidad, apoyo internacional y capacidad operativa, factores clave para sostener un modelo gubernamental tecnocrático durante la reorganización institucional prevista en Gaza.
Netanyahu y Estados Unidos coordinan segunda fase
Axios informó que Benjamín Netanyahu viajará pronto a Estados Unidos para discutir con Trump la segunda fase del acuerdo, centrada en reconfigurar completamente la administración gazatí.
El plan contempla que Israel se retire de la mayor parte de la Franja de Gaza, conforme a los lineamientos establecidos en la etapa inicial acordada durante octubre pasado.
La retirada israelí estará acompañada por el despliegue de una Fuerza de Estabilización Internacional, ya autorizada previamente por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Países como Indonesia, Azerbaiyán, Egipto y Turquía han manifestado disposición para aportar tropas que integrarán esta fuerza multinacional destinada a estabilizar la región.
Retirada israelí, FSI y situación humantaria
La primera fase del acuerdo comenzó en octubre con el alto el fuego, aunque ataques posteriores causaron la muerte de más de trescientos palestinos en diversas zonas afectadas.
La situación humanitaria sigue siendo crítica debido a la fragilidad del cese del fuego y las repercusiones de los ataques registrados desde la entrada en vigor del acuerdo.
El proceso de liberación de rehenes de Hamás está prácticamente concluido, restando únicamente la entrega de los restos de un secuestrado fallecido según datos difundidos por Axios.
La implementación del plan continuará bajo observación internacional, siendo indispensable para evaluar la viabilidad del nuevo modelo gubernamental propuesto y la estabilidad futura de Gaza.