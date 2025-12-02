Renovación de Vinícius Júnior, estancada hasta después del Mundial 2026

Las negociaciones entre Vinícius Júnior y Real Madrid siguen congeladas. El club no ofreció los bonos pactados y su relación con Xabi Alonso complica aún más la renovación.

Las negociaciones entre Vinícius Júnior y el Real Madrid están completamente detenidas y, según fuentes consultadas por ESPN, podrían no retomarse hasta después del Mundial 2026. El brasileño termina contrato en junio de 2027.

En mayo, las partes estuvieron cerca de cerrar un acuerdo por 20 millones de euros anuales + 10 millones en bonus, pero la oferta final del club no incluyó los bonos, lo que generó molestia en el entorno del jugador.

Desde el club afirman que no cambiaron las condiciones y sienten que Vinícius rompió un acuerdo de palabra. Internamente, todavía son optimistas, pero reconocen tensión en el proceso.

Arabia Saudita, el factor externo

El Madrid buscó renovar a Vini desde febrero de 2025, antes de lo habitual, por el interés de clubes sauditas. Pero esa presión externa no ha acelerado las negociaciones.

Xabi Alonso, otra piedra en el camino

La relación con el técnico Xabi Alonso ha influido negativamente. Vinícius ha perdido su estatus de “intocable”, fue suplente en tres ocasiones esta temporada y eso ha generado malestar personal, especialmente tras el Clásico ante Barcelona, donde protestó públicamente al ser sustituido.

Comparaciones con Mbappé

Fuentes cercanas a Vinícius señalan que buscan una equiparación salarial con la que recibió Kylian Mbappé, algo que el club blanco no ha aceptado hasta el momento.

Con Brasil, es indiscutible

Bajo el mando de Ancelotti en la selección brasileña, Vinícius es titular fijo y parte clave del esquema para el Mundial 2026, lo que refuerza su valor de mercado y su postura en las negociaciones.

Te puede interesar: Sorteo del Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver EN VIVO