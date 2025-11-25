Sorteo del Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver EN VIVO

Conoce cómo seguir EN VIVO el sorteo de grupos de la Copa del Mundo 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, está más cerca que nunca. El siguiente gran paso es el sorteo oficial, donde se definirán los grupos y el camino de cada selección rumbo al torneo más importante del mundo.

Aquí te contamos cuándo es, a qué hora inicia y dónde verlo en inglés y español.

Sorteo Mundial 2026: fecha y horario oficial

Fecha: Viernes 5 de diciembre de 2025

Hora oficial: 12:00 PM ET

9:00 AM PT

11:00 AM CT

Lugar: John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington D.C.

Sorteo Mundial 2026: dónde ver EN VIVO (inglés y español)

Transmisión en inglés (Estados Unidos)

FOX Sports (cobertura televisiva nacional en inglés)

FOX Sports App

Streaming adicional: FuboTV, Hulu Live TV, YouTube TV (con FOX en el plan) FIFA +

FOX tiene los derechos oficiales de transmisión del sorteo en idioma inglés en EE.UU.

Transmisión en español (Estados Unidos)

Telemundo (cobertura nacional en español)

Peacock (streaming en español)

Telemundo Deportes App

Telemundo cuenta con los derechos oficiales de FIFA para idioma español en Estados Unidos.

En México, el sorteo será transmitido por:

TUDN (TV abierta y restringida)

Canal 5 / Las Estrellas (según programación de Televisa)

VIX (streaming)

Sorteo Mundial 2026: qué se define

En la ceremonia se conocerán los grupos del Mundial 2026, que serán 12 grupos de 4 selecciones cada uno. También se revelarán:

Bombos oficiales

Orden de los partidos

Distribución por sedes

Calendario preliminar del torneo

MIRA LA CEREMONIA COMPLETA AQUÍ