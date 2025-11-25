Buscar
Inicio » Deportes » Sorteo del Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver EN VIVO

Conoce cómo seguir EN VIVO el sorteo de grupos de la Copa del Mundo 2026
Por 
2025-11-25T15:26:54+00:00
Foto: FIFA

Publicado el 11/25/2025 a las 10:26

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, está más cerca que nunca. El siguiente gran paso es el sorteo oficial, donde se definirán los grupos y el camino de cada selección rumbo al torneo más importante del mundo.
Aquí te contamos cuándo es, a qué hora inicia y dónde verlo en inglés y español.

Sorteo Mundial 2026: fecha y horario oficial

  • Fecha: Viernes 5 de diciembre de 2025

  • Hora oficial: 12:00 PM ET

  • 9:00 AM PT

  • 11:00 AM CT

  • Lugar: John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington D.C.

Sorteo del Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver EN VIVO / Foto: Shutterstock

Sorteo Mundial 2026: dónde ver EN VIVO (inglés y español)

Transmisión en inglés (Estados Unidos)

  • FOX Sports (cobertura televisiva nacional en inglés)

  • FOX Sports App

  • Streaming adicional: FuboTV, Hulu Live TV, YouTube TV (con FOX en el plan) FIFA +

FOX tiene los derechos oficiales de transmisión del sorteo en idioma inglés en EE.UU.

Transmisión en español (Estados Unidos)

  • Telemundo (cobertura nacional en español)

  • Peacock (streaming en español)

  • Telemundo Deportes App

Telemundo cuenta con los derechos oficiales de FIFA para idioma español en Estados Unidos.

En México, el sorteo será transmitido por:

  • TUDN (TV abierta y restringida)

  • Canal 5 / Las Estrellas (según programación de Televisa)

  • VIX (streaming)

Sorteo Mundial 2026: qué se define

Foto: EFE

En la ceremonia se conocerán los grupos del Mundial 2026, que serán 12 grupos de 4 selecciones cada uno. También se revelarán:

  • Bombos oficiales

  • Orden de los partidos

  • Distribución por sedes

  • Calendario preliminar del torneo

