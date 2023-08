El video prohibido de Babo y Karely Ruiz

Karely Ruiz anunciará video con Babo

La modelo ingresará a universidad para estudiar Nutrición

Video exclusivo en OnlyFans con Babo

A principios de este mes, la modelo e influencer Karely Ruiz anunció que hará un video prohibido con Babo, líder de Cartel de Santa.

Cabe recordar que a principios de este año se filtró un video explícito del tema Piensa en mí, en el que el cantante mostró más de la cuenta.

Por su parte, la joven (que cuenta con un gran número de seguidores en su cuenta de OnlyFans) declaró hace unos días que ingresará a la universidad para estudiar Nutrición.

«A mí siempre me ha gustado la escuela, no lo hice porque estaba trabajando y dije: ‘primero voy a hacer dinero'», expresó la oriunda de Monterrey.

La Colaboración Sorprendente: Video Prohibido Babo Karely

Además de su contenido explícito en OnlyFans, Karely Ruiz hizo ‘mucho ruido’ al aparecer en un video musical con Santa Fe Klan, con quien tuvo un fugaz romance.

Por medio de sus historias de Instagram, la modelo compartió que cada vez está más cerca su colaboración con Babo.

Aseguró que tanto ella como el cantante están planeando la mejor forma de satisfacer a sus seguidores más críticos.

Reveló también que ya lo tenían planeado desde tiempo atrás, pero no se concretaba porque ella tenía una relación: «Como que no me dejaba, pero ahora me vale», confesó.