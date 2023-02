Las fotos más descaradas en bikini de la estrella de OnlyFans, Key Alves

La exjugadora de voleibol no deja pasar la oportunidad de compartir en las redes sociales con sus seguidores su increíble figura portando espectaculares bikinis. Por lo que no es una sorpresa ver publicaciones de ella disfrutando en la playa o junto alguna piscina.

Key Alves apareció portando bikini en color azul cielo

La brasileña apareció con un bikini en color azul cielo que dejó lucir su impresionante figura, apenas sostenido por un nudo en las caderas y un par más en espalda y cuello, Alves posó con seguridad ante la cámara. La joven de 23 años no se muestra tímida al compartir sus atrevidas fotos en Instagram.

De igual manera, no es tímida al momento de compartir información. La supuesta conversación con Neymar, no fue lo único que reveló en su participación en el reality show, sino que compartió haber mantenido también una conversación con el piloto de la Fórmula 1, Lando Norris. La brasileña admite que no pudieron llegar tan lejos debido a que ella no podía hablar inglés y el británico no sabía portugués.