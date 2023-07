Nueva disputa entorno a Verónica Bastos y Myrka Dellanos

Este tema fue tratado a través del programa, sin embargo las opiniones de las conductoras antes mencionadas se dividieron bastante, pues gracias a esto, hay casos de enfermedades: “Ahora surge un nuevo caso de VIH relacionado con un popular tratamiento facial que creo que nos hemos hecho todas acá”, dijo Myrka.

En ese momento, Verónica Bastos inmediatamente decidió ponerle un alto y le dijo: «A mi no me incluyas en esa lista». En ese momento, la disputa comenzó, pues quien también aseguró que no se ha hecho un tratamiento del mismo estilo es Giselle Blondet, diciendo que ella no se ha hecho dicho tratamiento.