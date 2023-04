Por otro lado, el conductor argentino aseguró que Penélope había puesto un ‘ultimátum’: “la Menchaca detesta a Verónica Bastos y si iba un día más, renunciaba. Dio ultimátum: ‘vuelve Verónica Bastos al programa, yo me voy porque no la soporto más. Yo soy la conductora y viene esta urraca y no deja hablar”, dijo.

Penélope Menchaca no soporta a conductora de Telemundo: Asegura Ceriani que los conductores de ‘Hoy Día’ estaban muy molestos

Los nuevos conductores de ‘Hoy Día’, habrían puesto una advertencia en cuanto a las participaciones de Verónica en el programa, pues muchos aseguran que es ‘incapaz’ de dejar hablar a los demás y por eso surgió el descontento no solo con Penélope, si no con otros conductores.

“los conductores de ‘Hoy Día’ dijeron, ‘nosotros somos los conductores, ella llega y no deja hablar’”, aseguró Ceriani a ‘Chisme No Like‘ que dijeron las nuevas caras de ‘Hoy Día’. Cabe resaltar que esto se pensaba que pudo haber pasado con Adamari, sin embargo ese es otro rumor que aún no se ha confirmado.