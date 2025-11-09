Venezuela refuerza su poder militar con apoyo ruso

Rusia envía armas a Venezuela

Maduro refuerza defensa aérea

Tensiones crecen con Estados Unidos

Segun informa quadratin, La cooperación militar entre Rusia y Venezuela volvió a ocupar titulares internacionales después de que el Kremlin confirmara el envío de nuevo armamento al país sudamericano, en respuesta a una solicitud directa del presidente Nicolás Maduro.

El portavoz del gobierno ruso, Dimitri Peskov, afirmó que Moscú mantiene un contacto “permanente” con Caracas y destacó la existencia de “obligaciones contractuales” que respaldan la reciente entrega de equipos.

Por su parte, Alexei Zhuravlyov, vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, confirmó que Rusia “ya está suministrando armas a Venezuela que fortalecen significativamente su capacidad de defensa aérea”.

Zhuravlyov explicó al medio Gazeta.ru que los envíos incluyen sistemas antiaéreos y misiles de nueva generación, con el propósito de reforzar la defensa del país frente a posibles amenazas externas.

Rusia fortalece el poder militar venezolano

>>>Venezuela ha comenzado a recibir una serie de equipos militares rusos destinados a reforzar sus capacidades de defensa en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos.

Los reportes oficiales señalan la llegada de los sistemas de defensa aérea Pantsir F-1 y Buk-M2E, junto con cinco mil misiles portátiles Igla-S, considerados los más avanzados de América Latina.

Además, fuentes militares no descartan que el Kremlin autorice la entrega de misiles balísticos hipersónicos Oréshnik y misiles de crucero Kalibr, ambos de última generación y con capacidad de respuesta de largo alcance.

Estos movimientos buscan fortalecer el parque nacional de defensa aérea de Venezuela, que se ha convertido en uno de los más equipados de la región tras más de una década de cooperación con Moscú.