Venezuela refuerza su poder militar con apoyo ruso
Publicado el 09/11/2025 a las 15:48
- Rusia envía armas a Venezuela
- Maduro refuerza defensa aérea
- Tensiones crecen con Estados Unidos
Segun informa quadratin, La cooperación militar entre Rusia y Venezuela volvió a ocupar titulares internacionales después de que el Kremlin confirmara el envío de nuevo armamento al país sudamericano, en respuesta a una solicitud directa del presidente Nicolás Maduro.
El portavoz del gobierno ruso, Dimitri Peskov, afirmó que Moscú mantiene un contacto “permanente” con Caracas y destacó la existencia de “obligaciones contractuales” que respaldan la reciente entrega de equipos.
Por su parte, Alexei Zhuravlyov, vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, confirmó que Rusia “ya está suministrando armas a Venezuela que fortalecen significativamente su capacidad de defensa aérea”.
Zhuravlyov explicó al medio Gazeta.ru que los envíos incluyen sistemas antiaéreos y misiles de nueva generación, con el propósito de reforzar la defensa del país frente a posibles amenazas externas.
Rusia fortalece el poder militar venezolano
>>>Venezuela ha comenzado a recibir una serie de equipos militares rusos destinados a reforzar sus capacidades de defensa en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos.
Los reportes oficiales señalan la llegada de los sistemas de defensa aérea Pantsir F-1 y Buk-M2E, junto con cinco mil misiles portátiles Igla-S, considerados los más avanzados de América Latina.
Además, fuentes militares no descartan que el Kremlin autorice la entrega de misiles balísticos hipersónicos Oréshnik y misiles de crucero Kalibr, ambos de última generación y con capacidad de respuesta de largo alcance.
Estos movimientos buscan fortalecer el parque nacional de defensa aérea de Venezuela, que se ha convertido en uno de los más equipados de la región tras más de una década de cooperación con Moscú.
Venezuela recibe ayuda militar rusa y advierte a EE.UU.
En declaraciones a medios locales, Zhuravlyov subrayó la estrecha alianza estratégica entre ambas naciones.
“Rusia es uno de los socios técnico-militares clave de Venezuela. Suministramos prácticamente todo el espectro de armamento, desde armas ligeras hasta aviación”, dijo el funcionario ruso.
Detalló que los cazas Su-30MK2 continúan siendo la columna vertebral de la Fuerza Aérea venezolana, y que los sistemas Pantsir-S1 y Buk-M2E fueron entregados mediante aviones de transporte IL-76.
Zhuravlyov también advirtió al gobierno de Estados Unidos sobre las posibles consecuencias de una intervención militar en territorio venezolano.
Rusia y Venezuela reafirman su alianza estratégica
Desde Moscú, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajárova, reiteró el apoyo incondicional de Rusia al gobierno venezolano y defendió su derecho a garantizar la seguridad nacional.
“Reafirmamos nuestro firme apoyo a las autoridades venezolanas en la defensa de su soberanía nacional. Una agresión directa de Estados Unidos agravará la situación”, declaró.
El mensaje fue interpretado como una advertencia directa a Washington, que en las últimas semanas ha intensificado su presencia militar en el Mar Caribe.
El Ministerio de Defensa venezolano aseguró que las fuerzas armadas nacionales se mantienen en alerta, mientras se consolidan los nuevos acuerdos de cooperación con Rusia.
Venezuela fortalece su defensa ante amenazas extranjeras
Aunque los rumores sobre una posible ofensiva estadounidense han crecido, el presidente Donald Trump negó recientemente que su gobierno planee un ataque directo en territorio venezolano.
Consultado por periodistas sobre esa posibilidad, el mandatario respondió con un rotundo “no”, aunque insistió en que su país continuará “monitoreando de cerca las actividades del régimen de Maduro”.
Pese a esa negativa, fuentes locales reportan que embarcaciones militares estadounidenses han mantenido operaciones activas en el Mar Caribe. Algunas de ellas involucradas en incidentes con lanchas venezolanas.
Los analistas advierten que la presencia simultánea de fuerzas estadounidenses. Suministros rusos en la región eleva el riesgo de un choque indirecto entre las dos potencias.
Alianza militar entre Rusia y Venezuela se consolida
La relación entre Caracas y Moscú no es nueva: desde hace más de dos décadas. Ambos gobiernos han firmado acuerdos militares y energéticos que han convertido a Venezuela en el principal socio ruso en América Latina.
Con esta nueva entrega de armamento. El gobierno de Maduro busca fortalecer su defensa frente a las presiones externas y enviar un mensaje de resistencia política y militar.
Mientras tanto, Rusia continúa expandiendo su influencia geopolítica en la región. Consolidando su presencia en un territorio históricamente considerado dentro de la esfera de influencia de Estados Unidos.
El envío de armamento y la cooperación militar podrían marcar una nueva etapa de tensión global. Donde América Latina vuelve a situarse como un punto clave de la disputa entre grandes potencias.