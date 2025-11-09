Sheinbaum cita el Himno Nacional para responder a Trump y Estados Unidos
Segun informa Marca, La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió con firmeza a las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, según reportes de NBC News, planea una operación encubierta para desplegar tropas y oficiales de inteligencia en territorio mexicano con el propósito de combatir a los cárteles del narcotráfico.
Desde Palacio Nacional, durante su conferencia matutina del jueves 6 de noviembre, Sheinbaum rechazó categóricamente cualquier intento de intervención extranjera y lo hizo evocando una de las frases más emblemáticas del Himno Nacional Mexicano.
“Si llegara a haber una amenaza real, tenemos el Himno Nacional: un soldado en cada hijo te dio”, expresó la mandataria, subrayando que México está dispuesto a defender su soberanía frente a cualquier intento de injerencia.
La frase, pronunciada con tono solemne, fue interpretada como un mensaje directo al gobierno de Trump y una reafirmación del principio de independencia nacional.
>Las declaraciones de Sheinbaum surgieron luego de que NBC News revelara que la administración de Trump habría discutido planes militares secretos para intervenir en México con el pretexto de frenar el narcotráfico.
La información detalla que la estrategia incluiría el envío de drones, tropas terrestres y agentes de inteligencia para desmantelar laboratorios y eliminar líderes criminales.
Aunque la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente la existencia de este plan, el reporte ha generado tensiones diplomáticas y preocupación en la región.
Frente a esto, Sheinbaum se mantuvo firme: “No va a haber intervención de los Estados Unidos, sencillamente porque hay un pueblo unido en contra de cualquier injerencismo”.
Sheinbaum recordó que su gobierno se guía por el principio de no intervención y respeto mutuo entre naciones, base histórica de la política exterior mexicana.
“México es un país libre, independiente y soberano, y así debe ser”, enfatizó.
Agregó que existe un marco de entendimiento con Estados Unidos que privilegia la cooperación y el diálogo, pero sin aceptar la participación directa de fuerzas militares extranjeras en territorio nacional.
“Tenemos un marco de entendimiento con los Estados Unidos, que no incluye bajo ninguna circunstancia la intervención, sino la colaboración y la cooperación”, sostuvo.
No es la primera vez que Trump propone una acción militar conjunta en México.
Durante su anterior administración, el mandatario republicano ofreció apoyo militar para “combatir juntos al narcotráfico”, propuesta que fue rechazada por las autoridades mexicanas.
Los nuevos reportes indican que Trump habría instruido a su equipo a preparar fases iniciales de entrenamiento para dicha misión, que incluiría la participación de las fuerzas armadas estadounidenses.
Sin embargo, Sheinbaum fue tajante: “Los principios con los que se negocia con cualquier gobierno extranjero parten siempre de la no intervención”.
Con su referencia al Himno Nacional, Sheinbaum apeló a un símbolo de identidad y resistencia histórica, evocando la fuerza del pueblo mexicano frente a cualquier agresión extranjera.
“Más si osare un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo… un soldado en cada hijo te dio”. Citó la mandataria, recibiendo el respaldo de sus simpatizantes.
El mensaje fue ampliamente replicado en redes sociales y aplaudido por sectores nacionalistas.
Trump, hasta el momento, no ha emitido respuesta, pero sus aliados republicanos insisten en una política de mano dura contra los cárteles mexicanos.