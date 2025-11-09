Sheinbaum cita el Himno Nacional para responder a Trump y Estados Unidos

Sheinbaum cita el Himno Nacional

Rechaza intervención de Estados Unidos

México defiende su soberanía

Segun informa Marca, La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió con firmeza a las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, según reportes de NBC News, planea una operación encubierta para desplegar tropas y oficiales de inteligencia en territorio mexicano con el propósito de combatir a los cárteles del narcotráfico.

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia matutina del jueves 6 de noviembre, Sheinbaum rechazó categóricamente cualquier intento de intervención extranjera y lo hizo evocando una de las frases más emblemáticas del Himno Nacional Mexicano.

“Si llegara a haber una amenaza real, tenemos el Himno Nacional: un soldado en cada hijo te dio”, expresó la mandataria, subrayando que México está dispuesto a defender su soberanía frente a cualquier intento de injerencia.

La frase, pronunciada con tono solemne, fue interpretada como un mensaje directo al gobierno de Trump y una reafirmación del principio de independencia nacional.

🇲🇽 La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le envía una contundente respuesta a Trump: 🗣️ «Si llegara a haber una amenaza real tenemos el himno nacional: un soldado en cada hijo te dio» pic.twitter.com/XSZm74DKsf — Agencia Venezuela News (@AgenciaVNews) November 6, 2025



>Las declaraciones de Sheinbaum surgieron luego de que NBC News revelara que la administración de Trump habría discutido planes militares secretos para intervenir en México con el pretexto de frenar el narcotráfico.

La información detalla que la estrategia incluiría el envío de drones, tropas terrestres y agentes de inteligencia para desmantelar laboratorios y eliminar líderes criminales.

Aunque la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente la existencia de este plan, el reporte ha generado tensiones diplomáticas y preocupación en la región.

Frente a esto, Sheinbaum se mantuvo firme: “No va a haber intervención de los Estados Unidos, sencillamente porque hay un pueblo unido en contra de cualquier injerencismo”.