¿Tienes hongos en las uñas de los pies? Estos remedios naturales podrían ser la solución!
Publicado el 11/11/2025 a las 14:03
Los hongos en las uñas de los pies son una infección común que puede empezar en una uña y extenderse a las demás.
Aunque los tratamientos médicos con antifúngicos suelen ser efectivos, también pueden causar efectos secundarios molestos.
Por eso, muchas personas optan por soluciones naturales.
Aquí te compartimos los remedios caseros mejor evaluados según Medical News Today y Healthline.
Cómo eliminar los hongos en las uñas de los pies
1. Bicarbonato de sodio: seca y combate los hongos
El bicarbonato ayuda a absorber la humedad que favorece la aparición de hongos.
Estudios muestran que puede inhibir su crecimiento en más del 70% de los casos.
Cómo usarlo:
- Haz una pasta con agua y bicarbonato
- aplícala sobre la uña afectada por 10 minutos y enjuaga.
- Repite dos o tres veces al día.
También puedes poner bicarbonato dentro de los calcetines o zapatos para mantener los pies secos.
2. Vicks VapoRub o ungüento mentolado
El mentol, el alcanfor y el eucalipto presentes en este producto tienen propiedades antifúngicas y antibacterianas.
Aunque su uso está pensado para la tos, puede ayudar a frenar el avance del hongo.
Cómo usarlo:
- Aplica una pequeña cantidad de Vicks VapoRub sobre la uña afectada una vez al día.
Los resultados pueden tardar semanas en notarse, pero muchos usuarios reportan mejoras visibles.
3. Vinagre: ácido y efectivo
El vinagre es un remedio casero clásico gracias a su acidez, que dificulta el crecimiento del hongo.
Aunque la evidencia científica es limitada, su efectividad anecdótica es alta.
Cómo usarlo:
- Mezcla una parte de vinagre con dos partes de agua tibia y sumerge los pies durante 20 minutos al día.
- Luego, seca bien las uñas.
4. Ajo: antifúngico natural potente
El ajo contiene compuestos como la alicina, que tiene propiedades antifúngicas demostradas en laboratorio.
Cómo usarlo:
- Tritura un diente de ajo y colócalo sobre la uña afectada por 30 minutos al día.
- Si prefieres evitar el olor, puedes tomar cápsulas de ajo siguiendo las indicaciones del fabricante.
5. Aceite de árbol de té
Este aceite esencial es uno de los más populares por sus efectos antisépticos y antifúngicos.
Estudios pequeños confirman que puede reducir la infección si se usa de forma constante.
Cómo usarlo:
- Aplica el aceite de árbol de té directamente en la uña dos veces al día con un hisopo.
- Si tienes piel sensible, dilúyelo en un aceite base como el de coco o almendra.
6. Extracto de ageratina (raíz de serpiente)
Muy usado en México, este extracto vegetal tiene propiedades antifúngicas comparables a las de medicamentos como el ciclopirox.
Cómo usarlo:
- Aplica el extracto sobre la uña cada tres días el primer mes, luego dos veces por semana.
- Este tratamiento suele durar alrededor de tres meses.
7. Aceite de orégano
El timol, su componente principal, tiene efectos antifúngicos y antibacteriales.
Sin embargo, puede causar irritación si se usa sin diluir.
Cómo usarlo:
- Mezcla unas gotas con aceite de oliva o de coco y aplícalo dos veces al día en la uña.
- No combines con otros aceites fuertes para evitar reacciones cutáneas.
8. Aceite ozonizado
Los aceites de girasol o de oliva infundidos con ozono han demostrado alta eficacia: estudios muestran tasas de curación superiores al 90% y muy baja reincidencia.
Cómo usarlo:
- Aplica el aceite ozonizado sobre la uña afectada dos veces al día durante tres meses.
9. Listerine o enjuague bucal: una opción sorprendente!
Aunque no existen pruebas científicas que respalden su efectividad directa contra los hongos en las uñas de los pies, el Listerine —y otros enjuagues bucales con ingredientes similares— se ha vuelto un remedio casero muy popular.
Su contenido de mentol, timol y eucalipto le da propiedades antibacterianas y antifúngicas que podrían ayudar a reducir el crecimiento del hongo y mejorar la apariencia de las uñas.
Cómo usarlo:
- Llena un recipiente con Listerine color ámbar (o un enjuague bucal equivalente) y sumerge el pie afectado durante unos 30 minutos al día.
Este método puede ayudar a mantener las uñas limpias, disminuir el olor y favorecer la regeneración del tejido afectado, aunque los resultados varían de persona a persona.
10. Cambios en la dieta
Aunque la alimentación no cura directamente los hongos, ayuda al cuerpo a regenerar uñas sanas y resistentes.
Incluye en tu dieta:
- Yogur con probióticos.
- Pescados grasos ricos en ácidos omega-3.
- Espinacas y carnes magras por su hierro.
- Lácteos con calcio y vitamina D.
Cuándo acudir al médico
Si tienes diabetes, un sistema inmune débil o la infección no mejora tras varias semanas, consulta a un profesional.
En casos graves, los remedios caseros no sustituyen el tratamiento médico.
Los remedios caseros pueden ser una opción segura para infecciones leves o moderadas.
Su eficacia depende de la constancia y la severidad del caso.
Mantener los pies limpios, secos y bien ventilados es clave para prevenir la aparición de hongos.
Advertencia: Este artículo tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No reemplaza la orientación, diagnóstico ni tratamiento médico profesional. Antes de probar cualquier remedio casero para los hongos en las uñas de los pies, especialmente si tienes diabetes o una condición de salud previa, consulta a tu médico o dermatólogo.
¿Has probado alguno de estos remedios caseros para los hongos en las uñas?
FUENTE: Medical News Today. “What is the best home remedy for toenail fungus? / Healthline. “10 Home Remedies for Toenail Fungus.”