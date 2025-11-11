¿Tienes hongos en las uñas de los pies? Estos remedios naturales podrían ser la solución!

Hongos en las uñas de los pies : Remedios caseros antifúngicos

Alternativas naturales sin efectos secundarios

Cuándo acudir al médico

Los hongos en las uñas de los pies son una infección común que puede empezar en una uña y extenderse a las demás.

Aunque los tratamientos médicos con antifúngicos suelen ser efectivos, también pueden causar efectos secundarios molestos.

Por eso, muchas personas optan por soluciones naturales.

Aquí te compartimos los remedios caseros mejor evaluados según Medical News Today y Healthline.

Cómo eliminar los hongos en las uñas de los pies

1. Bicarbonato de sodio: seca y combate los hongos

El bicarbonato ayuda a absorber la humedad que favorece la aparición de hongos.

Estudios muestran que puede inhibir su crecimiento en más del 70% de los casos.

Cómo usarlo:

Haz una pasta con agua y bicarbonato

aplícala sobre la uña afectada por 10 minutos y enjuaga.

Repite dos o tres veces al día.

También puedes poner bicarbonato dentro de los calcetines o zapatos para mantener los pies secos.

Puedes probar: Kerasal Nail Fungus Extra Strength