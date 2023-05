«Ella no sólo le quitó la vida a Samuel, también me quitó la mía»

Sarah Olson, la madre del pequeñito asesinado, al escuchar la sentencia en contra de Theresa Balboa pidió a la juez Jones subir al estrado, pues tenía algo que decir y quería que quedara asentado en los documentos legales del caso. Al borde de las lágrimas, la señora se quejó de la sentencia de la mujer acusada del brutal crimen.

«Ella admitió lo que hizo… son 52 años con la posibilidad de libertad condicional después de 26 años… mi hijo no recibió ni seis años de vida, ¿pero ella tiene la oportunidad de salir? Ella no sólo le quitó la vida a Samuel, también me quitó la mía», dijo Sarah Olson. Tras sus palabras, se hizo un pesado silencio adentro de la corte. Archivado como: Theresa Balboa condena.