A continuación, la psíquica dijo que la colombiana prefiere mantener todo esto en secreto, aunque está muy ilusionada: “Sin embargo, ella es una mujer que no va a sacar esto a la luz por respeto a sus hijos, además de que prefiere esperar a que este ‘arroz se cocine’ para ver hasta donde llega esta persona y hasta donde llegan juntos”.

Sin esperar mucho tiempo, Vieira Vidente comentó que ve a Shakira, de quien dio a entender que es parte de los Illuminati, junto a un hombre, que no es una persona mayor y que tiene el cabello color marrón o castaño: “En primicia les digo que mi sueño se está haciendo realidad: Shakira ha encontrado el amor nuevamente”.

“Él (refiriéndose a la nueva pareja de la artista) está en el medio también, hace películas, es de Hollywood, muy reconocido, el cual la adora y ha estado esperando por ella toda una vida… Es un hombre guerrero y de armas tomar, con una paz y una tranquilidad, que también ha tenido su pasado y que no le ha ido muy bien en el amor”.

Antes de continuar con su lectura de cartas para la colombiana, la psíquica Vieira Vidente aseguró que, con lo de su nueva pareja, Shakira le va a dar ‘duro’ a Gerard Piqué, quien tampoco la está pasando de lo mejor hoy en día con el FC Barcelona al no jugar los minutos que él desearía con el club catalán, donde ha estado gran parte de su vida.

“No veo que sus hijos conozcan a este hombre, no todavía, ella es una mujer que sabe lo que quiere, es una mujer que la vida le ha dado ‘duro’ en lo personal, en sus experiencias, y en el amor que ha tenido, le ha dejado un mal sabor de boca. Ha sufrido mucho, por lo cual ella ha sido una guerrera y ha sido fuerte y por eso no la hemos visto llorar por amor”.

2023 será el año de Shakira

Antes de terminar con su lectura de cartas, Vieira Vidente adelantó que el 2023 será el año de Shakira, a quien no ve pisando la cárcel debido a sus problemas legales, aunque sí se le verá mucho en la Corte: “En lo personal, ella se va a levantar… Tiene tantos hombres detrás que quieren estar con ella, de Hollywood, hombres reconocidos, y a ella sí le está gustando uno, está ilusionada nuevamente”.

“No veo que Shakira se vaya a casar en los próximos dos años ni con la persona con la que se está viendo en estos momentos… Por sus hijos, tendrá una relación de amistad con Piqué, a quien ya perdonó, pero no podrá olvidar lo que le hizo. No van a regresar, no lo veo así, ella es de las personas que cuando terminan con un hombre regresan y se le aplaude”, finalizó la vidente (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).