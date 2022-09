De acuerdo con el portal The Sun , los hijos de Harry y Meghan de Sussex, serán príncipe y princesa. De igual manera, se espera que el Rey unja al Príncipe Archie , de tres años, y a la Princesa Lilibet , de un año, en un futuro próximo, hasta el momento no se ha confirmado nada aún.

Sin embargo, todo parece indicar que no sucederá así, por tal motivo se ha dado a conocer la molestia de el duque y la duquesa de Sussex. Se esperaba que el Rey diera el estatus a sus nietos de Su Alteza Real, pero el hermano de la Reina Isabel no hará eso y solo recibirán el título de príncipe y princesa.

Cabe recordar que el príncipe Harry, de 37 años, y su esposa la ex actriz Meghan, de 41 años, acordaron no usar sus títulos de Su Alteza Real cuando se mudaron allí hace dos años y medio. Sin embargo, se quejaron de que había dejado a su familia sin la seguridad adecuada, por lo que sus tampoco podrán usar ese estilo de dirección.

Ante esta situación el nuevo monarca de Inglaterra acordó emitir cartas de patente para conferir los títulos de príncipe y princesa a sus dos nietos, que viven con sus padres en Montecito, California. Por lo que los duques de Sussex no estarían de acuerdo, ya que ellos esperaban el estatus de Su Alteza Real

Según los protocolos reales establecidos por el abuelo de la reina, el rey Jorge V en 1917, los hijos y nietos de un soberano tienen derecho automático al título HRH (Su Alteza Real) y Príncipe o Princesa. Cosa que en estos momentos no sucederá con el Príncipe Archie y la Princesa Lilibet, según 7 News .

Según el portal britanico The Sun, los duques de Sussexs mencionaron estar molestos debido a que las princesas Beatrice y Eugenie tienen el famoso estatus mencionado. Su enojo fue gracias a que ellos no son miembros de la realeza y aún así recibieron ese título.

” Archie y Lilibet no pueden tomar el título de Su Alteza Real”

Una fuente confiable de The Sun habló sobre la situación que vive en estos momentos la familia real: “Harry y Meghan estaban preocupados por el tema de la seguridad y ser príncipe y princesa les da derecho a tener ciertos niveles de seguridad real. Ha habido muchas conversaciones durante la última semana”.

"Han insistido en que Archie y Lilibet son príncipe y princesa. Han sido implacables desde que murió la Reina. Pero se han quedado furiosos porque Archie y Lilibet no pueden tomar el título de Su Alteza Real. Ese es el acuerdo: pueden ser príncipe y princesa, pero no Su Alteza Real porque no son miembros de la realeza", agregó la fuente.