“No nos habíamos enterado hasta hace unas semanas que vine a México justo para vender una propiedad enorme y fue cuando me cuentan de la invasión a estas propiedades. Mi familia sabe que fue Sergio Sendel, lo ubican y llegaron a tomar posesión de todo esto desde 2015… Yo tengo todas las escrituras de cada bien inmueble de mi padre y esto se me hace ¡bajo y asqueroso!”, reveló Sylvia Paulette Prado.

El actor niega las acusaciones

A través de su programa de YouTube, el periodista Gustavo Adolfo Infante se encargó de leer un mensaje del actor mexicano Sergio Sendel luego de enterarse que era acusado de fraude y robo por parte del empresario Jorge Reynoso y su hermana, Sylvia Paulette Prado.

“Cien por ciento mentira. No sé ni de qué hablan, no conozco a nadie de los que hablan. No tengo la menor idea de lo que estará pasando detrás de esto, pero es falso. Es un montaje barato lleno de caricaturas, dichos sin sustento. De verdad es de risa loca, no aparece ni un solo documento”, dijo el actor, que de ser hallado culpable, sería condenado a 20 años de prisión.