Salen a la luz más detalles tras el juicio de don Pedro Rivera

Su exesposa, la Señora Rosa, revela toda la verdad

Dice que El Patriarca del Corrido “solo es culpable de una cosa”

¿Lo deja mal parado’? Días después de que fuera absuelto del delito de acoso sexual, acusado por quien fuera su empleada, Fabiola Ávalos, la Señora Rosa dice la verdad tras el juicio de su exesposo, don Pedro Rivera, y dice que El Patriarca del Corrido “solo es culpable de una cosa”, ¿será?

En un video disponible en su cuenta oficial de YouTube, donde cuenta ya con cerca de 200 mil suscriptores, la madre de Jenni Rivera, a quien también acompañó su hija Rosie, no dudó en contarle a los usuarios lo que muchos sospechaban del productor musical y que ella misma se encargó de confirmar.

¿A qué se refiere la Señora Rosa?

Aunque ya habían dedicado otro video a hablar sobre lo que pasó en el juicio en contra de don Pedro Rivera, el cual se realizó en la Corte Superior de Los Ángeles, California, don Pedro Rivera le preguntó a la Señora Rosa sus impresiones, pero quien se encargó de responder fue Rosie Rivera.

“Tenía muy buenos abogados usted porque supo cómo mostrar cómo ella estaba mintiendo, basado en los hechos, no la atacó, no la ofendió, o sea, nunca le dijo mentirosa, nunca le dijo ‘vieja bomba’, no le dijo nada de eso”. La gran señora la interrumpió un poco para decir una ofensa que usaba mucho Jenni: ‘vieja pioja’.