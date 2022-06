No se informaron de heridos graves y se inició la evacuación “de forma segura” cerca de las 6 de la tarde. Después, alrededor de las 6:30 de la tarde los bomberos informaron que todos los pasajeros habían sido evacuados y los equipos de emergencia evaluaban el estado de los pasajeros.

Equipo de 70 personas tuvo que trabajar en el descarrilamiento

“El plan es mantener el puente de autobuses entre Concord y Pleasant Hill esta noche, pero TENDREMOS como mínimo un servicio de tren de seguimiento único mañana”, advirtió el BART en el mensaje de Twitter revisado por MundoNOW. “Contamos con un equipo de 70 personas que trabajarán durante la noche para mover el tren”.

“Luego cortar la vía dañada y reemplazarla. Es probable que esa vía no vuelva a estar en servicio a las 5 am, pero la vía opuesta no está dañada y los trenes circularán por ella”, advirtió el sistema de transporte. La mañana de este miércoles la situación parecía estar controlada. Archivado como: Descarrilamiento BART Concord