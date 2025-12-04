San Chicharito: el nuevo santo… por un penal fallado

La figura de Chicharito tomó un giro inesperado tras su penal fallado, generando una reacción que pocos imaginaron.

La imagen de Javier “Chicharito” Hernández volvió a volverse viral, pero esta vez no por un gol, un festejo o una jugada destacada.

Tras fallar el penal que habría cambiado el destino de Chivas, su figura apareció en un lugar insólito: los puestos de souvenirs a las afueras del Estadio Olímpico Universitario.

Ahí, entre banderas, playeras y amuletos improvisados rumbo a la semifinal Cruz Azul–Tigres, nació un nuevo personaje de culto popular: “San Chicharito.”

Las estampas, algunas tamaño cartera y otras en formato póster, mostraban al delantero acompañado de una leyenda tan directa como irónica.

La afición celeste no dejó pasar la oportunidad de convertir el error en un “milagro deportivo” que dio a La Máquina su boleto a semifinales.

De villano rojiblanco a ‘santo’ celeste

El penal fallado por Chicharito ante Cruz Azul se volvió uno de los momentos más comentados de la liguilla.

Su disparo elevado no solo se fue por encima del arco, sino que terminó siendo el punto de inflexión que permitió a los cementeros mantenerse con vida hasta cerrar el partido con un gol definitivo.

Ese error detonó una respuesta inmediata entre los fanáticos. En redes sociales, los memes lo colocaron como pieza clave del pase celeste.

Y, en la vida real, los vendedores ambulantes lo adoptaron como mercancía en un acto de humor popular que suele marcar el pulso emocional del futbol mexicano.

Entre risas, asombro y compras curiosas, la figura de “San Chicharito” se convirtió en tendencia mientras Cruz Azul preparaba su duelo ante Tigres.

La burla que refleja un momento doloroso

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario RÉCORD (@record_mexico)

Para la afición rojiblanca, la escena tuvo un tono completamente distinto.

El delantero, que regresó al club buscando cerrar su carrera con dignidad, terminó envuelto en una ola de críticas tras la falla que privó a Chivas de avanzar.

Su gesto de disculpa en la cancha, las lágrimas y el peso emocional del momento siguen siendo tema de conversación.

Del otro lado, los seguidores de Cruz Azul transformaron la jugada en un símbolo inesperado rumbo a las semifinales.

El contraste entre ambas aficiones quedó reflejado en las calles, donde el humor celeste terminó por capitalizar una acción que, para Chivas, representó el final abrupto de su temporada.

El eco viral de un instante decisivo

La figura de “San Chicharito” confirma cómo un instante en la liguilla puede transformarse en un fenómeno cultural.

Cruz Azul celebra, Chivas se cuestiona y la imagen del histórico goleador mexicano queda atrapada entre la devoción irónica y el desencanto deportivo.

Te puede interesar: Sorteo del Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver EN VIVO