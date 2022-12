“Yo vi la serie, vi el contexto en el que está, la serie es un fenómeno americano, es un fenómeno de todo América. Hay millones de personas pendientes de este producto. La evolución de Rafa y de la serie me pareció estupenda, me pareció bonita. Luego el personaje que me ofrecieron es un psicópata. Entonces eso fue definitivo para meterme y que se oponía con mucha envergadura al personaje de Aurelio”.

Ahora, el actor y modelo cubano, Rubén Cortada habla en exclusiva para Mundo Now y revela detalles de la nueva temporada de la serie más aclamada. “Sí, bueno, pues se me acerca el productor Harold Sánchez, muy delicadamente, la verdad ya se había acercado anteriormente a mí. Valora mi trabajo, valora como saco adelante a los personajes y fue muy respetuoso, todo muy delicado y nos pusimos de acuerdo, la verdad”.

"Los buscas y no los encuentras. Alguien les está haciendo cosas y no los encuentra. Entonces eso te deja una sensación de estar mirando por encima del hombro constantemente, sin saber quién te está poniendo los palos en la rueda. Y luego este personaje es muy oscuro. Es un psicópata social habilitado directamente por las sociedades".

“Yo tengo mucha suerte y yo soy un tipo con mucha suerte. Tengo una representante maravillosa y ese representante me llevó a encontrar un profesor de interpretación, un tipo que se lo ha leído todo, que sabe de todo, que se preparó. No es un actor, él se preparó. Hay un camino que es para profesores, para entrenar actores”.

Lamentablemente atravesaste por momentos personales complicados con la muerte de tu papá, de tu mamá. ¿Pero cómo se superan esos tragos amargos?

“Ya lo he dicho varias veces, no me hace especial haber pasado por eso. A todos nos toca. Es ley de vida, a unos antes, otros después. Evidentemente, para todas las personas es un apoyo tener a sus padres ahí. Hay niños que ya nacen jodidos en ese sentido. Entonces no me hace especial el hecho de haber pasado por eso”.

"Todo el mundo tiene que superarlo, si no que te quedas ahí. Si hay un momento en que estás en el fango y no puedes avanzar, no sales, no te mueves, no logra salir de tu cabeza, únicamente quiere ser resarcido. Hay que seguir e intentar seguir bien. No puedes seguir en ese sitio".