Yuri Vargas y África Zavala hablan en exclusiva para Mundo Now

Revelan detalles del estreno de la octava temporada de El Señor de los Cielos

¿Vendrán cosas nuevas?

Yuri Vargas África Zavala El Señor de los Cielos. Telemundo confirmó la fecha de estreno de la nueva temporada de El Señor de los Cielos, protagonizada por Rafael Amaya como el legendario, Aurelio Casillas, a partir del martes, 17 de enero a las 9pm/8c. La séptima temporada de la galardonada Súper Serie pareció sellar el fin de Casillas. Sin embargo, el icónico personaje demostró ser invencible y regresa más decidido que nunca a recuperar todo lo que ha perdido.

La cadena de televisión develó el elenco oficial que lidera la octava temporada de su exitosa franquicia. Retomando los personajes favoritos de la audiencia están Carmen Aub (como Rutila Casillas), Iván Arana (como Ismael Casillas), Isabella Castillo (como Diana Ahumada) y Alejandro López (como Súper Javi), con la participación especial de Lisa Owen, Robinson Díaz, y Salvador Pineda. También se unen al elenco los actores Rubén Cortada, África Zavala y Yuri Vargas como nuevos personajes recurrentes.

Yuri Vargas África Zavala El Señor de los Cielos: ¿Cómo fue que se integraron a esta nueva temporada?

Ahora, las actrices hispanas Yuri Vargas y África Zavala hablan en exclusiva para Mundo Now sobre esta octava temporada de la tan esperada serie. “Para mí ha sido un privilegio poder ingresar con la oportunidad de tener un casting y poder ganármelo y poder, digamos, como mudarme a México por unos meses y estar en este proyecto”.

“Para mí ha sido maravilloso poder compartir escena con Rafael, donde he descubierto un actor muy generoso, que tiene muy claro el objetivo de lo que quiere su proyecto, de este nuevo regreso para él, que me ha recibido con los brazos abiertos, que digamos como que le ha gustado cómo estoy interpretando el personaje, me lo ha expresado. Hemos podido construir escenas juntos”, dijo la actriz colombiana Yuri Vargas.