Claudia Sheinbaum revela cómo fue su primera reunión con Trump
Publicado el 12/05/2025 a las 20:48
- Reunión Sheinbaum-Trump positiva
- Acuerdan cooperación comercial
- Coinciden en sorteo 2026
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su primera reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, transcurrió “muy bien” y que ambos acordaron mantener una cooperación estrecha en materia comercial.
La mandataria ofreció esta breve declaración tras asistir a la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, realizada en Washington.
Reunión de Sheinbaum y Trump marca acuerdos comerciales clave
la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dice que la reunión con Trump y Mark Carney fue «muy bien» y trabajarán en temas comerciales. https://t.co/01d69YPWiG pic.twitter.com/0LinZIzQj7
— EFE Noticias (@EFEnoticias) December 5, 2025
“Bien, muy bien”, respondió Sheinbaum a EFE cuando fue consultada sobre el encuentro.
El intercambio entre ambos líderes ocurrió antes de que la presidenta se trasladara al Instituto Cultural Mexicano para reunirse con integrantes de la comunidad mexicana en Estados Unidos.
En la entrada del recinto, Sheinbaum fue recibida por personas con banderas, pancartas y un grupo de música mariachi.
Coincidencia en el sorteo del Mundial 2026
Declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum tras la reunión que sostuvo con Trump y Carney.
“Estoy muy positiva de que todo va a salir bien”.
La información: https://t.co/3CCchXPFQH pic.twitter.com/2M2C9eKFAR
— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 5, 2025
La presidenta de México coincidió con Trump y con el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante el sorteo del Mundial 2026 en el Centro Kennedy de Washington.
Estados Unidos, México y Canadá son los anfitriones del torneo, lo que reunió a los tres líderes norteamericanos en un mismo escenario.
Los mandatarios subieron juntos al escenario para extraer las bolas correspondientes a sus países, según Efe.
Posteriormente se sentaron juntos para seguir el resto del evento.
De acuerdo con lo observado, conversaron y rieron de forma distendida durante la ceremonia.
Tras finalizar el sorteo, los tres sostuvieron una reunión privada que, según la radiotelevisión pública canadiense CBC, tuvo una duración aproximada de 45 minutos.
Mensajes públicos y contexto comercial
Sheinbaum publicó en la red social X que el encuentro con Trump y Carney fue “excelente” y que conversaron sobre la oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países.
También destacó la buena relación existente entre las naciones norteamericanas.
“Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”, señaló.
El encuentro ocurre en un contexto marcado por recientes declaraciones de Trump sobre el T-MEC.
El presidente indicó el miércoles que podría permitir que el tratado expire en 2026.
Afirmó que buscará un nuevo acuerdo comercial con México y Canadá.
Según Trump, ambos países “se han aprovechado” económicamente de Estados Unidos.
No obstante, a su llegada este viernes al sorteo, dijo que se lleva “muy bien” con Sheinbaum y Carney.