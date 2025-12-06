Claudia Sheinbaum revela cómo fue su primera reunión con Trump

Reunión Sheinbaum-Trump positiva

Acuerdan cooperación comercial

Coinciden en sorteo 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su primera reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, transcurrió “muy bien” y que ambos acordaron mantener una cooperación estrecha en materia comercial.

La mandataria ofreció esta breve declaración tras asistir a la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, realizada en Washington.

Reunión de Sheinbaum y Trump marca acuerdos comerciales clave

la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dice que la reunión con Trump y Mark Carney fue «muy bien» y trabajarán en temas comerciales. https://t.co/01d69YPWiG pic.twitter.com/0LinZIzQj7 — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 5, 2025

“Bien, muy bien”, respondió Sheinbaum a EFE cuando fue consultada sobre el encuentro.

TE PUEDE INTERESAR: Encuentro de Sheinbaum y Trump en sorteo Copa Mundial 2026 ¡Tensiones al máximo!

El intercambio entre ambos líderes ocurrió antes de que la presidenta se trasladara al Instituto Cultural Mexicano para reunirse con integrantes de la comunidad mexicana en Estados Unidos.

En la entrada del recinto, Sheinbaum fue recibida por personas con banderas, pancartas y un grupo de música mariachi.