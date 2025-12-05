Encuentro de Sheinbaum y Trump en sorteo Copa Mundial 2026 ¡Tensiones al máximo!

Los líderes de EE. UU., México y Canadá coincidieron públicamente tras un año de tensiones comerciales

Es importante el impacto que puede tener en la relación trilateral rumbo al Mundial 2026

Ahora se espera una reunión privada para definir temas comerciales y próximos pasos

Donald Trump, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney participaron este viernes en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 en Washington, compartiendo escenario por primera vez, según EFE.

El momento llega tras meses marcados por tensiones comerciales entre los tres países, especialmente por los aranceles impulsados desde Washington.

Aun así, el evento dejó ver un ambiente distendido y conversaciones informales, mientras avanza la preparación para la edición más grande en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

El encuentro de Sheinbaum y Trump: cooperación y tensiones

El encuentro de Sheinbaum y Trump durante el sorteo del Mundial 2026 fue uno de los momentos más observados de la ceremonia.

La presidenta mexicana destacó que su país hará historia al convertirse en la única nación que ha albergado tres ediciones del torneo.

Subrayó además la tradición que México tiene con el juego de pelota desde tiempos ancestrales, conectando el pasado mesoamericano con el entusiasmo moderno por el fútbol.

Trump, por su parte, recordó sus primeras memorias del deporte y mencionó haber visto jugar a Pelé en su juventud. Aprovechó también para felicitar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por la organización del torneo y por el récord en ventas de entradas.

Tras su participación conjunta, los líderes se ubicaron en el palco presidencial, donde las cámaras captaron momentos de conversación relajada entre Trump y Sheinbaum.

Mientras Lauryn Hill se presentaba en el #SorteoMundial2026 Claudia Sheinbaum y Donald Trump, tuvieron una reunión privada. Primera, en persona.

Los mandatarios regresaron después a sus asientos en los palcos VIP,

pic.twitter.com/nrPbo39lgT — Fernanda Familiar (@qtf) December 5, 2025

Este acercamiento se produce después de un año complejo. Estados Unidos impuso aranceles a México y Canadá, generando fricciones que ambos países han intentado manejar diplomáticamente.

Aun así, Trump aseguró que mantiene buena relación con Sheinbaum y Carney, y confirmó que sostendrían una reunión privada después del evento.