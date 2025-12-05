Encuentro de Sheinbaum y Trump en sorteo Copa Mundial 2026 ¡Tensiones al máximo!
- Los líderes de EE. UU., México y Canadá coincidieron públicamente tras un año de tensiones comerciales
- Es importante el impacto que puede tener en la relación trilateral rumbo al Mundial 2026
- Ahora se espera una reunión privada para definir temas comerciales y próximos pasos
Donald Trump, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney participaron este viernes en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 en Washington, compartiendo escenario por primera vez, según EFE.
El momento llega tras meses marcados por tensiones comerciales entre los tres países, especialmente por los aranceles impulsados desde Washington.
Aun así, el evento dejó ver un ambiente distendido y conversaciones informales, mientras avanza la preparación para la edición más grande en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.
El encuentro de Sheinbaum y Trump: cooperación y tensiones
El encuentro de Sheinbaum y Trump durante el sorteo del Mundial 2026 fue uno de los momentos más observados de la ceremonia.
La presidenta mexicana destacó que su país hará historia al convertirse en la única nación que ha albergado tres ediciones del torneo.
Subrayó además la tradición que México tiene con el juego de pelota desde tiempos ancestrales, conectando el pasado mesoamericano con el entusiasmo moderno por el fútbol.
Trump, por su parte, recordó sus primeras memorias del deporte y mencionó haber visto jugar a Pelé en su juventud. Aprovechó también para felicitar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por la organización del torneo y por el récord en ventas de entradas.
Tras su participación conjunta, los líderes se ubicaron en el palco presidencial, donde las cámaras captaron momentos de conversación relajada entre Trump y Sheinbaum.
Este acercamiento se produce después de un año complejo. Estados Unidos impuso aranceles a México y Canadá, generando fricciones que ambos países han intentado manejar diplomáticamente.
Aun así, Trump aseguró que mantiene buena relación con Sheinbaum y Carney, y confirmó que sostendrían una reunión privada después del evento.
El contexto del encuentro de Sheinbaum y Trump
Antes de esta ceremonia, un cara a cara entre los mandatarios había sido imposible.
Estaba previsto que se reunieran en la cumbre del G7 en Canadá, pero Trump regresó antes a Washington por la crisis con Irán.
Carney, por su parte, intenta recomponer el vínculo con Estados Unidos después de que Trump suspendiera negociaciones comerciales en octubre en respuesta a un anuncio canadiense contra los aranceles.
Además, el republicano señaló esta semana que podría dejar expirar el T-MEC para renegociar un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.
Ese mensaje le dio aún más peso al encuentro de Sheinbaum y Trump, pues cualquier movimiento en esa dirección impactaría de forma directa en la región.
El sorteo del Mundial 2026 y la tensión entre EE.UU. y México
La comunidad hispana en Estados Unidos sigue con atención cada interacción entre ambos líderes, especialmente en un clima en el que temas comerciales, laborales y migratorios afectan a millones de familias.
Un diálogo más estable entre los tres gobiernos podría traducirse en mayor certidumbre económica y menos presiones asociadas a los aranceles.
Además, el sorteo del Mundial 2026 anticipa un evento con enorme impacto cultural y económico para la región, donde la población latina es una de las más futboleras y una de las principales beneficiarias de la actividad que generará el torneo en ciudades sede de los tres países.
Las sedes del torneo y su magnitud
México albergará 13 partidos, incluido el inaugural del 11 de junio de 2026 en el Estadio de la Ciudad de México, según la FIFA.
Canadá también será sede de 13 duelos, con su apertura el 12 de junio en Toronto.
Estados Unidos recibirá 78 partidos, desde el inaugural en Los Ángeles hasta la final del 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey, convirtiendo esta edición en la más grande en la historia del torneo.
Qué sigue
La reunión privada entre los líderes podría definir el tono de la relación trilateral en los próximos meses.
Trump dejó abierta la posibilidad de replantear o dejar expirar el T-MEC, lo que abriría un nuevo capítulo económico para la región.
Mientras tanto, avanza la organización del torneo y crece la expectativa en torno al potencial impacto de la Copa Mundial 2026 para Norteamérica, especialmente para la comunidad latina que vive en Estados Unidos.