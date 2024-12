Reportan enorme tornado en Scotts Valley (FOTOS Y VIDEOS)

Un inusual tornado sorprendió a los residentes de Scotts Valley, California, la tarde de este sábado, de acuerdo con el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS Bay Area).

El fenómeno se detectó alrededor de la 1:40 p. m., respaldado por señales de radar, videos, imágenes y relatos de testigos.

Las autoridades confirmaron que un equipo de investigación del NWS realizará un análisis en el área para clasificar la intensidad del tornado.

Aunque los tornados no suelen ser el primer fenómeno asociado a California, las estadísticas muestran que el estado no está exento.

NEW VIDEO! A tornado was captured on video in Scotts Valley, CA, near Santa Cruz. The powerful winds overturned cars, brought down power lines, and sent large tree branches crashing down as people drove through it. The National Weather Service is investigating further.#CAwx pic.twitter.com/BTmcxynqep

— WeatherNation (@WeatherNation) December 14, 2024