El medio citado continuó cuestionando a la supuesta fuente cercana a Rebecca Jones, por lo que preguntaron en donde se había dado ahora el cáncer, pero el amigo respondió: “Solo sé que en un ovario, pero no sé en cuál. La otra vez fue en el izquierdo y ella nos dijo que le hicieron una cirugía, pero no detalló si le quitaron solo la parte mala o todo. Si se lo hubieran extirpado, sería en el derecho, pero no estoy seguro”.

“Yo leí toda la nota completa, hay muchísimas cosas erróneas… son datos completamente falsos, ovarios si tengo muchos pero ya no están, o sea a mi desde el principio me los quitaron ese tipo de datos perfectamente están mal, es una nota muy mala leche”, añadió la actriz. Archivado como: Rebecca Jones desmiente cáncer.

Afortunadamente se encuentra saludable

“El reportero de esa revista me preguntó sobre el tema y yo le dije que no iba a hablar de eso porque estábamos en una obra de teatro y se se molestó. Más allá de una demanda o lo que se pueda hacer por una nota falsa; sí tal vez pero sobre todo me interesa mucho que el público sepa que no es cierto, es lamentable como la revista lucra con cosas que no son ciertas”, argumentó durante cía telefónica Rebecca Jones.

Esta no sería la primera vez que los famosos han salido a desmentir noticias falsas, en esta ocasión Rebecca Jones dejó en claro que no es verdad que el cáncer regresó a su vida y se encuentra muy saludable y preparada para los próximos proyectos dentro de su carrera profesional. Archivado como: Rebecca Jones desmiente cáncer. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.