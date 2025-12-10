Rafa Márquez toma el mando: será el director de la Selección Mexicana

Rafael Márquez será entrenador de México rumbo al Mundial 2030. Tomará el cargo tras el ciclo de Javier Aguirre en 2026.

Rafael Márquez será el director técnico de la Selección Mexicana tras el Mundial de 2026. Así lo confirmó Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, durante la reciente asamblea de dueños.

Actualmente auxiliar de Javier “Vasco” Aguirre, Márquez tomará las riendas del Tri apenas concluya la Copa del Mundo de 2026. Así lo estipula su contrato dentro del proyecto a seis años trazado por la FMF.

“En cuanto termine como auxiliar de Javier Aguirre, se integrará como el entrenador principal de la selección”, detalló Sisniega.

Camino a 2030: España, Marruecos y Portugal

El objetivo está claro: llevar a México con fuerza al Mundial 2030, que se disputará en tres países. Márquez ya trabaja en la integración de su cuerpo técnico.

Rafa Márquez dejó su cargo como entrenador del filial del FC Barcelona para sumarse al ambicioso plan de la Federación Mexicana, primero como aprendiz de Aguirre y luego como líder del banquillo nacional.

Te puede interesar: Así quedaron los grupos del Mundial 2026