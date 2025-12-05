¿Quiénes son los rivales de México, EE.UU y Canadá? Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupos mundial oficialmente definidos

Mundial 2026 inicia cuenta regresiva

Formato expandido con 48 selecciones

Los grupos mundial para la Copa del Mundo 2026 quedaron definidos tras el sorteo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

Con ello inicia oficialmente el camino hacia el torneo más grande en la historia del futbol.

La edición será la primera con 48 selecciones, un cambio que transformó por completo la estructura de la fase de grupos.

La ampliación abrió espacio a más debutantes, combinados emergentes y potencias tradicionales dispuestas a dominar desde el inicio.

Nuevas narrativas y cruces inéditos

Los grupos mundial también presentan duelos inéditos y partidos con narrativas que atraerán la atención global.

Con los 12 grupos establecidos, el panorama se vuelve más claro para cada selección rumbo a la siguiente ronda.

Desde este punto comienza la cuenta regresiva hacia los partidos, el análisis táctico y las historias que surgirán en un Mundial 2026 que promete ser memorable.