¿Quiénes son los rivales de México, EE.UU y Canadá? Así quedaron los grupos del Mundial 2026
Publicado el 12/05/2025 a las 14:41
- Grupos mundial oficialmente definidos
- Mundial 2026 inicia cuenta regresiva
- Formato expandido con 48 selecciones
Los grupos mundial para la Copa del Mundo 2026 quedaron definidos tras el sorteo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.
Con ello inicia oficialmente el camino hacia el torneo más grande en la historia del futbol.
La edición será la primera con 48 selecciones, un cambio que transformó por completo la estructura de la fase de grupos.
La ampliación abrió espacio a más debutantes, combinados emergentes y potencias tradicionales dispuestas a dominar desde el inicio.
Nuevas narrativas y cruces inéditos
The stars of the show 🇨🇦🇲🇽🇺🇸#FIFAWorldCup pic.twitter.com/mHHciGmwUl
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 5, 2025
Los grupos mundial también presentan duelos inéditos y partidos con narrativas que atraerán la atención global.
Con los 12 grupos establecidos, el panorama se vuelve más claro para cada selección rumbo a la siguiente ronda.
Desde este punto comienza la cuenta regresiva hacia los partidos, el análisis táctico y las historias que surgirán en un Mundial 2026 que promete ser memorable.
Un formato expansivo que redefine la competencia
La nueva estructura de 12 grupos mundial ofrece un diseño amplio que marca un antes y un después para el torneo.
Cada sector llega con identidades distintas, retos particulares y un equilibrio que eleva la expectativa general.
La combinación de potencias establecidas con selecciones en ascenso crea un escenario diverso desde la primera jornada.
El aumento de participantes garantiza más estilos de juego, más lecturas tácticas y más posibilidades de sorpresa.
Los grupos mundial se convierten así en el primer filtro para medir aspiraciones, evolución y carácter de cada representativo nacional.
Así quedaron los grupos del mundial 2026
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Rpública de Corea
- Dinamarca vs Macedonia del Norte / República Checa vs República de Irlanda
Grupo B
- Canadá
- Italia vs Irlanda del Norte / Gales vs Bosnia y Herzegovina
- Qatar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Turquía vs Rumanía / Eslovaquia vs Kosovo
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Ucrania vs Suecia / Polonia vs Albania
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- República de Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudí
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Iraq / Bolivia vs Surinam
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- República del Congo /Jamaica vs Nueva Caledonia
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá