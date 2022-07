¿Tenía relación con el crimen organizado?

En reiteradas ocasiones, se ha asegurado que tanto cantantes como integrantes de bandas sinaloenses o norteñas tienen relación con el crimen organizado, señalamiento del que también fue objeto Tito Torbellino, aunque cabe resaltar que nunca se comprobó esta acusación.

No pasó mucho tiempo después de su cruel asesinato para que varias personas retomaran el fragmento de una de sus canciones: ““Si me matan a balazos, quiero morir con valor, aunque mi cuerpo quede hecho pedazos, pero contestando me conformo yo. Si muriera por no ser sincero ni me entierren por favor, pero si muero porque defiendo lo que es mío y tengo, háganme un favor”.