Incendios forestales provocan evacuaciones en Arizona y California

En el norte de Arizona, el condado de Coconino declaró una emergencia debido al incendio forestal

Personas en Nuevo México también se han visto obligadas a huir de sus hogares amenazados por los enormes incendios

Incendios forestales en el oeste de Estados Unidos obligan a evacuaciones en Arizona y California. Gran parte de la localidad de Flagstaff, en el norte de Arizona, está ardiendo de nuevo este año, en un incendio avivado por vientos que dejaron en tierra los medios aéreos el lunes.

Los bomberos esperaban vientos más moderados el martes 14 de junio y durante el resto de la semana, lo que podría ayudarles a controlar unas llamas que aún no han alcanzado las casas pero sí se han adentrado en una zona salvaje y avanzan hacia el cráter de un volcán.

Evacúan miles de hogares por incendio

Aproximadamente 2500 hogares han sido evacuados debido a dos incendios forestales en las afueras de Flagstaff. Una casa y una estructura secundaria se quemaron, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Coconino. Cientos de otras personas en California y Nuevo México también se han visto obligadas a huir de sus hogares amenazados por incendios forestales.

En el norte de Arizona, el condado Coconino declaró una emergencia debido al incendio. El lunes se estimó que abarcaba unos 20 kilómetros cuadrados (8 millas cuadradas), aunque los bomberos no habían podido comprobarlo desde el aire, reseñó la agencia The Associated Press.