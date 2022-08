Sofía Vergara será juez en America’s Got Talent

La colombiana acepta un nuevo reto en su carrera

¿Quién es Sofía Vergara?

Sofía Vergara juez America’s Got Talent. Uno de los concursos más esperados en los Estados Unidos ha comenzado, America’s Got Talent estará presentando sus shows en la televisión, donde los televidentes podrán observar a los participantes con más talento del país. El presentador será el actor Terry Crews quien estará siendo apoyado por una reconocida línea de jueces.

Entre los cuales destaca la participación de la guapa y talentosa actriz y presentadora colombiana, Sofía Vergara, quien ha puesto a la comunidad latina en lo más alto en lo Estados Unidos. Ahora, demostrará su talento y conocimiento para decidir qué participante se queda o se va.

Sofía Vergara es juez en America’s Got Talent

Sofía Vergara es una actriz colombo-estadounidense mejor conocida por su papel en la comedia de televisión Modern Family como Gloria, de igual se dio a conocer en el programa de Lente Loco. Incluso entre los años del 2013 y 2020, fue la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense durante siete años.

Cabe mencionar que en el show de America’s Got Talent los 55 afortunados lucharán durante cinco semanas de rondas clasificatorias para llegar a los 10 finalistas. Once actos se presentarán cada semana, y los dos primeros llegarán a la final, más un undécimo artista que se decidirá mediante una votación final comodín, según The Sun.