Hija Ana Gabriel: ACUDIÓ A SU BODA

Fue entonces que ene l 2018 la artista mexicana no tuvo miedo a dirigirse a los medios sobre su ‘hija’ pues acudiría a la boda de Diana Alejandra y no tuvo temor de expresar lo que sentía en ese momento, por lo que Univision publicó algunas de sus palabras: “Yo no lo digo de dientes para afuera: no pierdo una hija, gano un hijo”.

Hasta el momento no se tiene clara la descendencia de su hija, aunque se sabe que sí la tiene, pero no se sabe a ciencia cierta su antepasado, ni quien es el papá. Sin embargo, algunos medios han querido llegar a la verdad y suponen algunos detalles que pudieran destapar de dónde viene la vástaga de la cantante mexicana. Archivado como: Hija Ana Gabriel