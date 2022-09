Muere en la ciudad de Nueva York a los 47 años la cantante y actriz Marva Hicks, quien fue conocida en sus representaciones teatrales The Lion King, Motown y Start Trek, suceso que ha causado una gran conmoción en medio del espectáculo en Bwoadway, de acuerdo a información que ha sido publicada por el portal de noticias de The Sun .

Muere Marva Hicks: ¿CUÁL FUE SU TRAYECTORIA?

De acuerdo al portal de noticias, la trayectoria de la artista comenzó en lo profesional, pues ella se recibió de Howard, allí se graduó y después obtuvo su primer álbum de estudio Marva Hicks en 1991, pero fue su sencillo Never Been in Love Before que se convirtió en todo un éxito y se ubicó en el Top 10 ese año.

Pero uno de sus logros más reconocidos y por el cual se hizo más famosa fue porque Hicks hizo presentaciones por todo el mundo haciendo duetos con cantantes como Michael Jackson y Stevie Wonder. Cabe destacar otros de sus créditos en Broadway son: Caroline or Change y Lena Horne, The Lady at Her Music. Archivado como: Muere Marva Hicks