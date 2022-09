“A él le gusta que la gente sepa que estoy con él”

“Si se presta la oportunidad, en una fiesta o en algún evento de ese tipo, si lo haré (presentar a su novio), pero si no hay necesidad, pues no. A él más que nada le gusta que la gente sepa que estoy con él, pero no tanto participar en los shows y todo eso, pero no sé, la verdad, sí se presenta el momento, pues sí”, expresó Mayeli Alonso.

Por último, la empresaria aseguró que ha aprendido mucho de sus diferentes participaciones en reality shows, por ejemplo, a ser cada vez más ella misma: “Para mí, ha sido un poco difícil porque no todo mundo acepta cuando la gente es así como yo y me ha causado un poco de problemas, pero en realidad, prefiero ser yo y que la gente me odie por quien soy y no que me quieran por alguien que no soy”, dijo Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ)