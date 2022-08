¿Alejandro Barret presentía su muerte por cantarle al narco?

Hubo un tema musical que sin duda dejó atónitos a todos por la letra de Alejandro Barret ¿presintiendo su muerte? Y es que el titulo daba mucho qué pensar ‘Mi testamento’ y las líricas de la canción dejaban ver lo que el ahora fallecido intérprete precisaba: “Le pido a Dios que donde ando no me deje, aunque son malos mis pasos no se olvida y me protege”.

Pero eso no era todo: “Él me hace falta física y mentalmente, el motivo el ya lo sabe, de porqué soy delincuente. Me gusta el dinero, vivir una buena vida, que en el refri de mi casa, sobre la comida. Recuerdo cuánto sufría, desde niño me di cuenta que estar así no quería mientras yo crecía en un barrio de lo más bajo con mis amigos drogadictos, pandilleros y sicarios, ¿qué esperabas de mi?, espero no decepcionarte cuando te den cuenta que estoy muerto o en la cárcel”, justifica su incursión en este género.