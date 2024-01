¿Qué pasó con El Show de Raúl Brindis?

Sus seguidores no ocultaron su sorpresa luego de que no hubiera un anuncio oficial.

El locutor de radio subió una imagen con la frase «Everything will be ok» («Todo estará bien»), lo cual se prestó a varias interpretaciones.

Por otra parte, se asegura que el contrato de Raúl no fue renovado, a pesar de que le restaba un año más de contrato.

«Le puede pasar a cualquier persona»

Horas después de compartir una reflexión con motivo del Año Nuevo, el pasado 1 de enero, Raúl Brindis dio nuevamente de qué hablar.

Sin referirse a alguien en especial, habló sobre la lealtad: «Sí, me pasó, y creo que le puede pasar a cualquier persona».

«La vida me ha enseñado que no puedes controlar la lealtad de nadie. No importa lo bueno o generoso que hayas sido con ellos», expresó.

Por último, el también cantante dijo que es algo duro y que duele mucho, y que las personas a las que más quieres son en las que menos puedes confiar.