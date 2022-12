¿Qué es el DUI?

¿Cuáles son sus consecuencias?

La importancia de no conducir bajo la influencia

MundoNow entrevistó al abogado de inmigración Michael Urbina, quien se encargó de hablarnos sobre el delito conocido comúnmente como DUI (Drive Under Influence), en qué consiste y las consecuencias de conducir bajo la influencia del alcohol, un delito que no es ajeno a la comunidad hispana que vive en EEUU.

Conducir bajo influencia o por sus siglas en inglés DUI, es cuando un persona conduce, está en control o estuvo en control de un vehículo bajo la influencia del alcohol o una droga, estando fuera de sus cinco sentidos.

¿Cómo se clasifica el DUI?

El DUI es un delito que se clasifica de dos maneras: DUI Per se y DUI less safe. Para entrar en Per se el nivel de alcohol en la sangre tiene que estar cerca o pasar de .08, mientras que el less safe podrías no estar cerca del .08, sin embargo aún hay probabilidades de que se haga un cargo.

Por otro lado, con las drogas no importa la cantidad que se haya consumido, si un oficial de policía ve que la persona no está en sus cinco sentidos debido a un narcótico se le atribuye un cargo de DUI Per se.