¿Diferente al príncipe William?

Para la vigilia, ambos príncipes utilizaron el uniforme de gala número 1 de Blues and Royals “a pedido del Rey”, informó Page Six. Pero, el príncipe Harry no portó el tradicional “ER”, la insignia real en honor a la reina. Ese detalle no pasó desapercibido y los expertos anunciaron que fue una clara señal de que la relación no va tan bien como muchos creían.

A diferencia de su hermano, el príncipe William, que utilizó esas insignias reales en su traje y llamó la atención debido a que encabezó la fila de nietos reales. Según cuentan los rumores, ambos príncipes llevan una relación tensa y en estos últimos días, han intentado unirse nuevamente; en las imágenes que se han capturado, se muestra que ambos decidieron tomar su camino y entablar cortas conversaciones.