Angela Bassett, de “Black Panther: Wakanda Forever”, Hong Chau, en la película “The Whale”, Kerry Condon, “The Banshees of Inisherin”, Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once” y Stephanie Hsu, “Everything Everywhere All at Once”, informó la ABC. Por otra parte, los hombres nominados como mejor actor de reparto son: Brendan Gleeson, “The Banshees of Inisherin”, Brian Tyree Henry, “Causeway”, Judd Hirsch, “The Fabelmans”, Barry Keoghan, “The Banshees of Inisherin” y Ke Huy Quan, con “Everything Everywhere All at Once”. Archivado como: Premios Óscar 2023

Guillermo del Toro vuelve a encabezar en la lista de nominados de los premios Óscar. En los nominados como ‘Mejor Animación’ se encuentran: Guillermo del Toro con “Pinocchio”, “Marcel the Shell with Shoes On”, “Puss in Boots: The Last Wish”, “The Sea Beast” y “Turning Red”.

Según la lista de ABC News , como nominados a ‘Mejor Director’ para la entrega de los premios son: Martin McDonagh, con “The Banshees of Inisherin”, Daniel Kwan and Daniel Scheinert, con el filme “Everything Everywhere All at Once”, Steven Spielberg, “The Fabelmans”, Todd Field: “Tár”, Ruben Östlund: “Triangle of Sadness”. Archivado como: Premios Óscar 2023

Las nominaciones de éste año en los Premios Óscar son bastante buenas, pues en los filmes que se podrían llevar el galardón nos topamos con: “All Quiet on the Western Front”, “Avatar: The Way of Water”, “The Banshees of Inisherin”, “Elvis”, “Everything Everywhere All con “Once”, “The Fabelmans”, “Tár”, “Top Gun: Maverick”, “Triangle of Sadness” y “Women Talking”.

Premios Óscar 2023: Mejores temas musicales y documentales

Como ‘Mejor Canción’ en filme: “Applause” de la película “Tell It like a Woman”, “Hold My Hand” de” Top Gun: Maverick”, “Lift Me Up” de “Black Panther: Wakanda Forever”, “Naatu Naatu” de”RRR” y “This Is A Life”de “Everything Everywhere All at Once”. Por otro lado, como Mejor Documental tenemos: “All That Breathes”, “All the Beauty and the Bloodshed”, “Fire of Love”, “A House Made of Splinters” y.”Navalny”

Algunos dirían que los Oscar podrían usar tales éxitos de taquilla. Los niveles de audiencia tienden a ser mayores en los años en los que hay cintas muy populares nominadas en la categoría de mejor película. En años recientes, los productores de los Oscar trataron en vano de incorporar nuevos premios como “mejor película popular” y ganadores votados en línea, pero según AP, sólo recibieron burlas por sus esfuerzos. Archivado como: Premios Óscar 2023

(PARA VER LA LISTA COMPLETA DE NOMINADOS DE PREMIOS ÓSCAR, HAZ CLICK AQUÍ).