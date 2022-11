Usando un excéntrico y diferente vestido, Yalitza optó por portar un vestido plateado con diamantina y unas mangas bastante características, que sinceramente, según los comentarios de la gente, no le favoreció, pues no faltó quien comenzara a criticar a la actriz originaria de Oaxaca. Archivado como: Yalitza Aparicio Premios Latin Grammy

Criticaron el look de la actriz oaxaqueña

De acuerdo con la revista Vogue, la actriz y profesora de primaria, apareció en la alfombra de los Premios Latin Grammy en el 2020, en donde fue conductora, ahora, le tocó aparecer de una forma diferente, luciendo este increíble atuendo.

La también activista, estaba luciendo un conjunto de Lorena Saravia, según indicó la revista de modas, llevaba puesto un crop top, falda y una abertura, y para finalizar con el look, un juego de mangas que le hacían juego a su vestuario. El toque blanco con listones de sus zapatos, fue un tema bastante comentado de la noche. “Ella me gusta mucho, pero ese vestido no es de su estilo”, “Dios mío se pasó ese look le queda espantoso”, “Mala elección mi querida Yalitza”, “Mala asesoría”, “A mi ella nunca jamás me ha gustado ni me gustará”, fueron algunas de las críticas que Yalitza recibió. Archivado como: Yalitza Aparicio Premios Latin Grammy