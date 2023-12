Polo Morín sale a decir la verdad de su foto explícita

Cuántas veces no se han visto en redes sociales imágenes o videos de estrellas de la farándula en situaciones comprometedoras o con cuerpos ‘ajenos’.

No fue difícil darse cuenta que se trataba del actor Lambda García, con quien tuvo una relación hasta junio del 2019.

«Wow, me hicieron mi primer foto fake (falsa) con AI (IA, Inteligencia Artificial). Hasta yo me saqué de onda», expresó.

No pasó mucho tiempo para que Polo Morín saliera a decir la verdad tras la filtración de su foto explícita, la cual resultó falsa.

Le dicen al actor que se ve ‘delicioso’

Tal vez el actor Polo Morín no se imaginó que sus admiradores mostrarían su ‘decepción’ al enterarse que no es él el de la foto explícita.

«Pues la neta, fake o no, te ves delicioso», «No la he visto, pero todavía no supero aquel video tuyo de hace años. Ya sé que está mal, pero es que te ves tan precioso».

Por otra parte, una persona comentó que le diera gracias a Dios por no tenerlo cerca, porque si no, se lo comía a besos.

«Pero te ves bien sabroso», «Dilo muchas veces para que tú te lo creas», «Pues te ves riquísimo. Ya te estoy dedicando una…», expresaron más usuarios.