Uno de los integrantes de la agrupación no se queda callado y se defiende

“A ver, perame perame, ¿por qué me sacas una pistola? No me la enseñe, viejo, no me va a asustar con eso compa, esa ma… esta mas bonita que nosotros o que, esa ma… no es más valiente que yo, viejo, póngase ver…”, se le escucha decir a Poncho justo cuando iban a mitad de la canción ‘La pregunta del millón’.

Luego de eso se observa como el equipo de seguridad se acerca para retirar a los hermanos del escenario para lograr ponerlos a salvo luego de que el hombre se parara frente a ellos y tratara de intimidarlos al mostrar un arma de fuego, para su sorpresa se defendieron y salieron ilesos del lugar. No hubo detonaciones. Archivado como: Pistolero intimida Los Dos Carnales.