Peso Pluma causó polémica tras pelea con hombre

Aseguran que el cantante terminó bajándolo a golpes de su camioneta

«Pues si es su primo o no nada justifica tratar a alguien así», declararon en redes

CAPTAN A PESO PLUMA EN TREMENDA PELEA. El cantante mexicano, una vez más, está en el ojo del huracán después de protagonizar pelea en medio de la calle. Un video que surgió en redes sociales, muestra al intérprete de «La Bebé» discutiendo con un sujeto a gritos después de que supuestamente lo bajó a golpes de la camioneta donde viajaba.

Al momento, el cantante no dio explicación al respecto y se desconoce el parentesco con el hombre que fue agredido. Peso Pluma, se convirtió en uno de los intérpretes reconocidos a nivel mundial, pero eso no lo exentó de estar en medio de una nueva polémica que llegó a las redes sociales y donde los fanáticos no dudaron en dejar sus comentarios al respecto.

TERMINÓ EN MEDIO DE DISCUSIÓN

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, está en medio de una nueva polémica tras darse a conocer un video donde está con un hombre discutiendo en medio de la calle. El intérprete de ‘Ella Baila Sola’, parece ser que bajó a golpes de su camioneta a un hombre que supuestamente fue identificado como su primo, aunque una reportera después señaló que no hay parentesco entre ambos.

El video se dio a conocer por medio de la periodista Nelssie Carrillo, quien lo compartió en sus redes sociales y declaró que: «Vaya que coraje traía, pero me dicen que según no era el primo». Al momento, el clip se difundió en diferentes plataformas donde los fanáticos no dudaron en comentar al respecto sobre esta pelea.