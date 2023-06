A través de Despierta América, presentaron a Raúl González haciéndole parodia a Peso Pluma, utilizando la misma vestimenta y un peinado bastante carismático, sin embargo a las personas que son fanáticas del cantante mexicano y no les pareció para nada lo que hizo.

Y es que el intérprete de ‘Ella Baila Sola’, ha sumado una gran cantidad de fanáticos en todo México, Estados Unidos y Latinoamérica, por lo que lo que hizo el famoso conductor no le hizo gracia a muchos, y al contrario, generó una reacción muy negativa y críticas.

Raúl González imita a Peso Pluma: El conductor levantó fuertes críticas

Por otro lado, en pleno programa en vivo el presentador salió a dar una pequeña demostración de la forma en que imitó al artista, el cuál, lo hizo llamar «Peso Plomo», y causó la risa de sus compañeros del programa, pero a muchas personas no les pareció esto para nada y lo criticaron.

Raúl salió a cantar las canciones del cantante de 24 años y desató muchas críticas: «Qué payasada ya no tienen que decir salen con cada cosa», «A ese tipo no le encuentro para nada lo gracioso nunca, lo he visto divertido», «Es un ridículo», «¿cómo pagan tanto dinero por hacer esto?», dijeron los usuarios en Instagram.