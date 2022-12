Luego, mencionó que él es una persona seria y se debe jugar con él: “Conmigo no hay juegos, yo soy una persona sumamente seria, yo soy una persona sumamente honorable y voy hasta las últimas consecuencias, eso sí te lo voy a repetir porque la difamación no, conmigo no”, agregó Pepe Rincón. Archivado como: Pepe Rincón Pee Wee

“Nosotros nos atacamos de la risa”

Durante la exclusiva, el abogado y manager de Pee Wee, reveló cómo fue que el ex integrante de los Kumbia Kings tomó la noticia y que no le dió importancia: “nosotros nos atacamos de la risa. Me dice él: ‘a mí la verdad no me interesa, yo no voy a salir a desmentir chismes ni difamaciones’”, dijo Pepe Rincón.

“Yo tengo otra postura y no vamos a ir por la vía jurídica, al menos yo hablo al título personal”, finalizó el abogado luego de ser cuestionado sobre los rumores de su supuesta relación con el intérprete de “Sabes a Chocolate”. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ . Archivado como: Pepe Rincón Pee Wee