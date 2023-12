El periodista Pedro Ferriz de Con sorprende en pelea con su hijo

La reacción de Ferriz Hijar no se hizo esperar, respondiendo a las palabras de su progenitor aproximadamente una hora después.

Sin embargo, lejos de mantenerse en el terreno de la calma, el periodista no tardó en manifestar sus puntos de vista sobre el tema que los enfrentaba.

Cabe mencionar que la pelea fue con su hijo homónimo, Pedro Ferriz Hijar, en donde ambos no se quedaron callados y dijeron polémicas declaraciones.

«Por todos lados he establecido puentes de comunicación contigo, que eres al único al que le debo explicaciones”, dijo por la misma vía.

“Lo mínimo que podrías hacer es preguntarme a mí, que tanto he dado por ti sin pedir nada a cambio», comenzó diciendo en su respuesta.

En su respuesta, el hijo del reconocido comunicador exhortó a su padre a encontrar la felicidad que merece, aunque advirtió que no tolerará las supuestas mentiras difundidas por su hermana Dore.

La respuesta de Ferriz Hijar no solo fue una defensa de su integridad, sino también una denuncia pública contra su hermana Dore, a quien acusó de vivir a expensas de su padre .

¿Pedro Ferriz robo dinero?

Entre las acusaciones, el hijo no dudó en calificar de calumnias las afirmaciones de su progenitor, en donde lo acusa de lo peor posible.

Lo que ha generado un escenario mediático que capturó la atención de la audiencia y la opinión pública en general.

«Mi hermana que no hace otra cosa que vivir a tus expensas y decirle a todo el mundo lo mal hijo que soy, date cuenta de las cosas papá», continuó Hijar.

«Eres un hombre inteligente. Tu hija bloqueó las cuentas de Facebook y Twitter, no fue censura, tan es así que puedes seguir transmitiendo tu programa diario que no me pierdo», agregó.